Piknik pro lidi bez domova přilákal přes stovku lidí

Praha - Zahájení šestého ročníku Pikniku pro lidi bez domova dnes v poledne přilákalo více než stovku osob bez přístřeší. Ti se v prostorách karlínského Přístavu 18600 mohou zdarma najíst, nechat se ošetřit mediky na ulici nebo naočkovat proti covidu-19. Akci pod širým nebem pořádá spolek Sociální Perpetum mobile spolu s organizací Místní místním, sdělili ČTK organizátoři akce.

Lidé se za poslechu živé i reprodukované hudby bavili mezi sebou, zdravili se a těšili se ze svítícího slunce. "Dneska je hezky, dneska je to dobrý. A jídlo je taky dobrý. Jdu si ještě pro to sladký," řekla ČTK jedna z návštěvnic akce, která se představila jako Alena. Podobně jako další členové skupiny, s nimiž na akci přišla, seděla v jedné z dřevěných lavic rozmístěných po areálu. Před sebou na stolku měla rozložený ubrousek, na kterém byly celozrnná bagetu s pomazánkou, sekaná s rohlíkem a ovocný koláč. O koláče byl největší zájem, jak potvrdili i ti, co jídlo rozdávali.

"Jídlo máme z potravinové banky, něco od lidí a něco z obchodních řetězců, kde by to jinak vyhodili. Rozdáváme taky oblečení, které je darované. A pak tu taky lidi stříháme a holíme, aby byli krásní a měli lepší šanci na uplatnění," sdělila ČTK za organizátory Markéta Zelenková.

U improvizovaného kadeřnického salonu a holičství se místy tvořila fronta. Bezdomovce stříhali a holili dobrovolníci, mezi nimi i Zelenková. Holící strojek byl letos i v bazaru, kde si lidé z darovaných předmětů mohli vybrat věci, co by se jim hodily. Větší fronta než u holičů byla jen u stánku s jídlem a nápoji, kde návštěvníkům akce rozlévali limonádu, čaj nebo kávu.

Na akci se bezdomovci také sami spolupodílí. Někteří se zapojují do přípravy prostor před konáním pikniku, další do úklidu, jiní připravují podávané jídlo. Bezdomovci se starají i o zábavu na místě. Na programu je třeba koncert kapely Muzikanti bez domova. Akce se zúčastní i lidé, kteří mají kde bydlet. Někteří pro bezdomovce napekli koláče, darovali nenošené ošacení nebo v areálu strávili volný čas poslechem hudby. Podle organizátorů je jedním ze smyslů pikniku propojovat lidi napříč sociálními skupinami.

Mezi osobami bez přístřeší se pohybují sociální pracovníci. Ti z organizací Naděje a Armáda spásy lidem nabízejí mimo jiné pomoc a radu v tíživé sociální situaci. Zástupci terénního programu Progressive, kde se věnují lidem s drogovou závislostí, dávají k dispozici nezávadné injekční stříkačky. Poprvé je v nabídce také očkování proti koronaviru. To zajistil pražský magistrát ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Podle ředitele magistrátního odboru zdravotnictví a krajského koordinátora očkování Martina Ježka bylo k 8. září v azylových domech naočkováno 138 lidí bez přístřeší. Dalším 228 osobám bez přístřeší byla do té doby vakcína podána v terénu.