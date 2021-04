Pikal by považoval výměnu ministrů uprostřed krize za nerozumnou

Praha - Místopředseda Sněmovny i opozičních Pirátů Vojtěch Pikal by považoval za nerozumné uprostřed koronavirové krize měnit ministry. Řekl to dnes ve Sněmovně v návaznosti na úterní informace některých médií, podle kterých by dnes měli skončit ministři zdravotnictví Jan Blatný a školství Robert Plaga (oba za ANO). Blatný podle Pikala alespoň držel zásadový postoj. Podle místopředsedy hnutí STAN Jana Farského se tím vyrábí zástupné téma za "průšvihy, které vláda má." SPD míní, že Blatný měl skončit už dříve.

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové Plaga odvolán z funkce nebude, v resortu se podle ní nechystají žádné personální změny. Blatný má dnes na 10:30 naplánovanou tiskovou konferenci na ministerstvu. O hodinu později se na Hradě podle mluvčího Jiřího Ovčáčka uskuteční jmenování nového ministra.

O možném odvolání Blatného a Plagy informovaly CNN Prima News či server iDNES.cz. Blatného by podle nich měl nahradit ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger, v případě ministerstva školství hovořily servery o poslanci za hnutí ANO a místopředsedovi sněmovního školského výboru Karlu Raisovi. Blatný i Plaga na tiskové konferenci po úterním jednání kabinetu uvedli, že se od premiéra Andreje Babiše (ANO) nedozvěděli, že by měli ve vládě skončit.

Podle Pikala Blatný alespoň držel nějaký zásadový postoj. S Plagou se podle Pirátů dalo například řádně jednat o plánu návratu dětí do škol.

Farský dění považuje za ukázku práce současné vlády v době, kdy nemocnice jsou kvůli koronavirové pandemii na hraně kapacit a umírají lidé. "Premiér vyrobí krizi tím, že budeme dlouze debatovat výměnu dvou ministrů," řekl. Podle předsedy poslanců STAN se ztrácí energie na nepodstatných věcech a ty podstatné naopak unikají.

Místopředseda a šéf poslanců SPD Radim Fiala zopakoval stanovisko hnutí, podle kterého měl Blatný odstoupit už dříve. Zmínil, že protiepidemický systém neplatil, trasování nefungovalo a očkovací strategie selhala. "Jediné, co tato vláda uměla, byly plošné zákazy," řekl.

Babiš poslal Blatnému v poslední době několik vytýkacích dopisů. Kritizoval ho mimo jiné za podle něj příliš přísné podmínky pro podávání experimentálních léků na covid-19 nebo za postup při tendru na testy pro školy. Odchod Blatného z čela zdravotnictví před dvěma týdny požadoval prezident Miloš Zeman kvůli ministrovu postoji k ruské vakcíně Sputnik V. S Plagou se Babiš neshodl mimo jiné na formě maturity.