Pietní akty na Domažlicku odstartovaly týden oslav osvobození v Plzeňském kraji

Hostouň (Domažlicko) - Pietními akty a položením květin v Hostouni, v zaniklé obci Růžov a v Bělé nad Radbuzou v Českém lese na Domažlicku odstartoval dnes v Plzeňském kraji hlavní týden oslav konce druhé světové války a osvobození měst a obcí americkou armádou. Série shromáždění a slavností bude v následujících dnech pokračovat ve většině větších sídel kraje a vyvrcholí od čtvrtka do neděle čtyřdenními Slavnostmi svobody v Plzni. Kvůli omezením spojeným s pandemií koronaviru se v posledních dvou letech větší oslavy konce války konat nemohly, řekl ČTK starosta Bělé a krajský radní pro kulturu, památky a cestovní ruch Libor Picka (STAN).

Fotogalerie

Dnešní oslavy odstartovaly před budovou bývalého hřebčína v Hostouni, kde si lidé připomněli operaci Kovboj z konce dubna 1945. Američtí vojáci z oddílu takzvaných Pattonových duchů tehdy při akci zachránili 150 válečných zajatců a také převedli několik stovek vzácných koní, včetně vídeňských lipicánů, které zde Němci shromáždili z celé Evropy. Cestou z Hostouně se Američané dostali u tehdejší obce Růžov do pětihodinové přestřelky s jednotkami SS. Koně i zajatce zachránili, dva američtí vojáci ale zemřeli.

Památku padlých kolegů přijeli ze základny v Německu uctít američtí vojáci, kteří se považují za následníky tehdejší jednotky. Přivezli i obrněné transportéry Stryker. Dobovou kulisu dotvářeli jezdci na koních z místního ranče i příznivci vojenské historie s americkými historickými džípy z druhé světové války.

Po dnešních oslavách na Domažlicku se konec války bude slavit i v dalších městech kraje. Při setkáních či pietních aktech si ho lidé připomenou například v šumavském Zhůří, ve Stříbře, v Konstantinových Lázních, v Nepomuku, v Klatovech, v Sušici, v Kašperských Horách, ve Kdyni, v Horšovském Týně, v Horažďovicích, v Dobřanech, v Kyšicích, Dýšině a v řadě dalších měst. Ve většině z nich patří k oslavám neodmyslitelně i historické americké vojenské vozy či koncerty. Členové klubů vojenské historie najezdí během května po kraji se svými starými americkými vojenskými vozy stovky kilometrů. Největší oslavy začnou ve čtvrtek v Plzni. Součástí Slavností svobody jsou pietní akty, dobové vojenské kempy, koncerty i setkání s veterány z USA a Belgie, kteří i letos, 77 let od konce války do Plzně přijedou. Hlavní pietní akt u památníku Díky, Ameriko! se odehraje 6. května v den, kdy Američané Plzeň osvobodili. Vrcholem oslav bude nedělní přehlídka 200 vojenských historických vozů na Klatovské třídě nazvaná Convoy of Liberty.

Pouze komorní oslavy letos naopak plánují Rokycany. Město leží na demarkační linii, kde se v květnu 1945 setkali osvoboditelé z americké a sovětské armády. Na každoroční oslavy sem dosud město zvalo zástupce obou zemí. Vedení radnice ale letos vzhledem k napadení Ukrajiny Ruskem už v únoru rozhodlo, že nepozve zástupce z Ruska. "Tradiční oslavy konce války v Rokycanech se odehrají v komornějším duchu, bez doprovodného programu a bez účasti hostů. Vedení města položí 6. května květiny a věnce u památníku na demarkační linii, na náměstí 5. května, u pamětní desky v ulici Míru, na Masarykově náměstí před budovou radnice a v Muzeu na demarkační linii," uvedla mluvčí radnice Tereza Maixnerová.