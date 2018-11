Praha - Pietním aktem u památníku obětí dopravních nehod v Praze na Chodově připomněly dvě desítky lidí tragické následky nehod na silnicích. Akce se konala u příležitosti 25. světového dne památky obětí dopravních nehod. Od začátku roku do konce října stály dopravní nehody v České republice 464 lidských životů, což je o 49 obětí více než ve stejném období loni. Vyplývá to ze statistik dopravní policie.

"Je to připomínka toho, že každý rok přichází při dopravních nehodách o život přes 500 lidí, což nám nemůže být lhostejné. Připomíná nám to také, že nesmíme vzdát aktivity, abychom počet obětí na silnicích snižovali, protože ta čísla v celé EU jsou stále vysoká," řekl za Besip Tomáš Neřold.

Podle Neřolda v posledních letech obětí ubývá, ačkoliv letošní rok je ve srovnání s tím loňským horší. Za jeden z důvodů letošních tragických statistik Neřold označil dlouhodobě teplé počasí, které snižuje pozornost řidičů a zároveň zvyšuje únavu. Velký podíl na letošních tragických statistikách mají motocyklisté, kterým se díky počasí prodloužila sezona. O život jich letos přišlo už 88, což je o 24 více než loni.

Pietní akt, jehož součástí bylo i požehnání faráře Českobratrské církve evangelické Karla Šimra, už dvanáct let pořádá České sdružení obětí dopravních nehod. Zakladatel sdružení Stanislav Vondruška uvedl, že sdružení dalo pomník postavit v roce 2004 nedaleko nultého kilometru D1, aby u něj lidé mohli zavzpomínat na své blízké. Inspirovalo se v zahraničí, kde podobné pomníky stojí. Sdružení se podle Vondrušky snaží pomoci lidem, kteří přišli o své blízké při dopravních nehodách, z psychologického nebo i právního hlediska. Vondruška přišel před 16 lety při dopravní nehodě o dceru.

Podle Vondrušky může za tragické následky dopravních nehod řada faktorů, například stav infrastruktury, zastaralost vozového parku, malá zkušenost některých řidičů nebo některé psychologické vlivy, včetně používání moderní techniky za volantem.

Jedna z účastnic aktu přišla k památníku zavzpomínat na své blízké. Její manžel s dcerou před lety zemřeli při dopravní nehodě. Poprvé zde byla před čtyřmi lety a dění na silnicích vnímá citlivě. "Je to hrozné, co se na silnicích děje. Na silnicích roste bezohlednost jednoho k druhému a projevuje se to i v řízení. Lidé se pořád někam ženou, není to nic dobrého," řekla ČTK.

Světový den památky obětí dnes připomíná i odpolední ekumenická bohoslužba v dálniční kapli na D5 u Plzně .

Světový den obětí dopravních nehod vznikl před 25 lety. Chce podpořit společenské uznání ztráty a bolesti pozůstalých po obětech nehod a přispět k tvorbě globální kultury silniční bezpečnosti.