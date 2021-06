Pietní akce připomene 79 let od vyhlazení Lidic nacisty

Ilustrační foto - V Lidicích se 10. června 2020 konal pietní akt s kladením věnců při příležitosti 78 let od vyhlazení obce, kterého se zúčastnili přeživší i ústavní činitelé včetně prezidenta Miloše Zemana. Akce byla letos kvůli pandemii koronaviru poprvé od roku 1945 neveřejná. Na místě se sešly desítky lidí, odpoledne může přijít uctít památku obětí i veřejnost.

Ilustrační foto - V Lidicích se 10. června 2020 konal pietní akt s kladením věnců při příležitosti 78 let od vyhlazení obce, kterého se zúčastnili přeživší i ústavní činitelé včetně prezidenta Miloše Zemana. Akce byla letos kvůli pandemii koronaviru poprvé od roku 1945 neveřejná. Na místě se sešly desítky lidí, odpoledne může přijít uctít památku obětí i veřejnost. ČTK/Krumphanzl Michal

Lidice (Kladensko ) - V Lidicích na Kladensku si dnes lidé připomenou 79 let od vyhlazení této obce nacisty. Dopolední pietní akce se kvůli epidemii uskuteční bez veřejnosti. Zúčastní se jí premiér Andrej Babiš (ANO), šéfové Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a Sněmovny Radek Vondráček (ANO) či ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Zazní modlitba za oběti lidické tragédie.

Zájemci budou moci květiny na pietní místo položit odpoledne. Vstup do areálu Památníku Lidice bude pro návštěvníky zdarma. Od 09:00 bude přístupná Lidická galerie i dům s číslem 116.

Nacisté obec s 503 obyvateli vypálili 10. června 1942. Důvodem bylo podezření gestapa na spojitost místních s atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Zastřeleno bylo 173 lidických mužů. Ženy skončily v koncentračním táboře. Část dětí putovala do německých rodin na poněmčení a část do vyhlazovacího tábora v Chelmnu. Po válce se do vlasti vrátilo 143 lidických žen a 17 dětí. O opětovném vybudování obce rozhodla československá vláda. Základní kámen se položil v létě 1947.

Zpráva o vyhlazení Lidic se dostala do celého světa. Řada míst v různých zemích se pak na počest české vesnice přejmenovala jejím jménem.