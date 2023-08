Pidcock má první titul z horských kol, Ferrandová-Prévotová pátý, Češi neuspěli

Tweed Valley (Británie) - Mistrem světa v cross country horských kol se stal poprvé všestranný britský cyklista Thomas Pidcock. Druhý dojel ve skotském Tweed Valley vítěz čtvrtečního short tracku Novozélanďan Samuel Gaze, bronz získal hvězdný Švýcar Nino Schurter. Nejlepší z Čechů Ondřej Cink obsadil 17. místo se ztrátou 2:45 minuty na vítěze. Mezi ženami slavila popáté v kariéře Francouzka Pauline Ferrandová-Prévotová, která vyhrála suverénně před krajankou Loanou Lecomteovou a Nizozemkou Puck Pieterseovou. Jediná Češka ve startovním poli Jitka Čábelická obsadila 33. místo.

Dvaadvacetiletý Pidcock ujel ostatním spolu s obhájcem prvenství a již desetinásobným šampionem Schurterem, jehož setřásl nástupem ve stoupání v šestém z osmi celých okruhů. Náskok pak udržel i přes technický problém. "Byla to obrovská úleva, protože jsem měl pocit, že závod pro mě může v jakýkoliv okamžik skončit," citovala agentura Reuters Pidcocka, který má ve sbírce olympijské zlato na horském kole, světový titul v cyklokrosu a prosazuje se i na silnici.

Schurter nakonec neodolal ani skvěle jedoucímu Gazeovi a k deseti zlatým a dvěma stříbrným přidal i první bronzovou medaili. Stejně jako Gaze mají dva cenné kovy ze Skotska i Pidcock se Schurterem. Pidcock si odnesl bronz ze short tracku, Schurter pomohl jako finišman ke zlatu švýcarské štafetě.

Už po necelých třech minutách skončily naděje na další úspěch pro Nizozemce Mathieua van der Poela. Vítěz silničního závodu před nájezdem do cílové rovinky v zaváděcím okruhu upadl v zatáčce, a to na pravý bok, který si pochroumal při cestě za zlatem na silnici. V závodě už nepokračoval

Na 63. místě skončil trojnásobný mistr světa ze silnice z let 2015 až 2017 Slovák Peter Sagan, který plánuje po sezoně uzavřít kariéru na silnici a dál závodit jen v terénu. Až mezi 69. a 74. místem se seřadilo trio zbývajících českých závodníků Marek Rauchfuss, Lukáš Kobes, Jan Škarnitzl.

Jednatřicetiletá Ferrandová-Prévotová, která na šampionátu opanovala už čtvrteční short track, se osamostatnila v čele pořadí nejúspěšnějších závodnic. Odpoutala se od norské legendy Gunn-Rity Dahleové-Flesjaaové, ta vyhrála MS čtyřikrát v letech 2002 a 2004 až 2006. Ferrandová-Prévotová slavila v letech 2015, 2019, 2020 a loni. Vedle toho má bronz z roku 2017.

"Jsem hrozně šťastná. Byl to vážně moc těžký závod, navíc jsem neměla úplně dobrý start, ale snažila jsem se zůstat v klidu a jet podle svého plánu. Jen jsem chtěla udržet po celý závod svoje tempo. A to se mi také povedlo - na plný plyn při stoupání, pak trošku zregenerovat při sjezdu. Je samozřejmě skvělé, že jsem vyhrála oba závody. Byla to úspěšná mise, přestože ten okruh tady se mi zpočátku až tak nezamlouval," řekla Ferrandová-Prévotová.

Čtyřiadvacetileté Lecomteové, jež byla ve středu členkou stříbrné francouzské štafety, vyšel nejlépe start a jezdila v čele. Když se na ni ale ve druhém ze sedmi okruhů dotáhla Ferrandová-Prévotová, bylo zřejmé, že obhájkyně prvenství se dlouho udržet nedokáže. Zkušenější z obou bikerek pak jela strojovým tempem až do cíle a zvítězila s náskokem minuty a čtvrt. Lecomteová se i tak radovala v cíli ze své první medaile mezi elitou.

Zkušená Čábelická dojela s takřka desetiminutovým mankem na vítězku.

MS na horských kolech v Tweed Valley - cross country: Muži: 1. Pidcock (Brit.) 1:22:09, 2. Gaze (N. Zél.) -19, 3. Schurter (Švýc.) -34, 4. Koretzky (Fr.) -43, 5. Dascalu (Rum.) -54, 6. Hatherly (JAR) -1:07, ...17. Cink -2:45, 69. Rauchfuss -8:31, 70. Kobes -9:04, 74. Škarnitzl (všichni ČR) -1 kolo. Ženy: 1. Ferrandová-Prévotová 1:24:14, 2. Lecomteová (obě Fr.) -1:14, 3. Pieterseová (Niz.) -1:27, 4. Mitterwallnerová (Rak.) -1:31, 5. Kellerová (Švýc.) -2:23, 6. Richardsová (Brit.) -2:39, ...33. Čábelická (ČR) -9:42.