Phoenix vyhrál nad Denverem, Oklahoma City má blízko předkolu NBA

Phoenix - Basketbalisté Phoenixu v NBA porazili lídra Západní konference Denver 119:115 a ukázali před play off, že se s nimi musí počítat do bojů o titul. Pro Suns to byla sedmá výhra v řadě. Uspěli i hráči Oklahoma City, v Utahu vyhráli 114:98 a sahají po postupu do předkola. K tomu potřebují vyhrát poslední zápas nad Memphisem.

Phoenix se mohl opřít o své nejzkušenější hráče. Kevin Durant nastřílel 29 bodů, sedmatřicetiletý Chris Paul si dokonce vytvořil osobní rekord v podobě sedmi trefených trojek v zápase. Celkem dal 25 bodů. Denver naopak postrádal klíčové opory v čele s Nikolou Jokičem a rozehrávačem Jamalem Murrayem. Nejlepším střelcem tak byl s 31 body Bruce Brown.

"Hráči mají zdravotní potíže, které chceme do play off vyléčit, tak někteří raději nehráli. Naopak chceme ostatní více rozehrát a dnes odvedli celkem dobrou práci," řekl trenér Denveru Michael Malone.

To Oklahoma City se nemá na co šetřit, protože bojuje s Dallasem na dálku o poslední pozici v předkole play off. Po výhře nad Utahem má náskok jedné výhry a už jí zbývá poslední zápas doma s Memphisem. Dallas ještě bude hrát doma s Chicagem a San Antoniem.

"Jsme v situaci, ve které jsme chtěli být. Máme to ve vlastních rukou a víme, že když poslední zápas vyhrajeme, jsme v předkole,“ řekl Shai Gilgeous-Alexander, jenž k výhře nad Utahem přispěl 22 body.

Ve Východní konferenci je poslední tajenkou, kdo získá šestou pozici a přímý postup do vyřazovací části. Drží ji Brooklyn, ale už jen s náskokem jedné výhry před Miami, které zvítězilo překvapivě jasně 129:101 ve Philadelphii. Devětatřiceti asistencemi vyrovnalo klubový rekord z roku 1997.

Brooklynu ale stačí vyhrát jeden ze zbylých dvou zápasů s Orlandem a Philadelphií, Miami naopak musí porazit Washington a Orlando a doufat, že Brooklyn oba duely prohraje.

Výsledky čtvrtečních zápasů NBA:

Orlando - Cleveland 94:118, Philadelphia - Miami 101:129, Phoenix - Denver 119:115, San Antonio - Portland 129:127, Utah - Oklahoma City 98:114.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. y-Boston 80 55 25 68,8 2. x-Philadelphia 80 52 28 65,0 3. x-New York 80 47 33 58,8 4. Brooklyn 80 44 36 55,0 5. Toronto 80 40 40 50,0

Centrální divize:

1. z-Milwaukee 80 58 22 72,5 2. x-Cleveland 81 51 30 63,0 3. Chicago 80 38 42 47,5 4. Indiana 80 34 46 42,5 5. Detroit 80 16 64 20,0

Jihovýchodní divize:

1. y-Miami 80 43 37 53,8 2. Atlanta 80 41 39 51,3 3. Orlando 80 34 46 42,5 Washington 80 34 46 42,5 5. Charlotte 80 26 54 32,5

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. y-Memphis 80 50 30 62,5 2. New Orleans 80 41 39 51,3 3. Dallas 80 38 42 47,5 4. San Antonio 80 21 59 26,3 5. Houston 80 20 60 25,0

Severozápadní divize:

1. z-Denver 80 52 28 65,0 2. Minnesota 80 40 40 50,0 3. Oklahoma City 81 39 42 48,1 4. Utah 80 36 44 45,0 5. Portland 80 33 47 41,3

Pacifická divize:

1. y-Sacramento 80 48 32 60,0 2. x-Phoenix 80 45 35 56,3 3. Golden State 80 42 38 52,5 LA Clippers 80 42 38 52,5 5. LA Lakers 80 41 39 51,3

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" vítězství v konferenci.