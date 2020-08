Phoenix vyhrál i šestý zápas po restartu NBA

Orlando - Basketbalisté Phoenixu vyhráli i šestý zápas po restartu sezony NBA na Floridě a díky výhře 128:101 nad Oklahomou stále drží naději na postup do předkola play off, které se bude v Západní konferenci hrát o víkendu. K tomu potřebují v posledních dvou kolech základní části vyhrát o jeden zápas více než nyní devátý Portland. Devin Booker dal v pondělí v dresu Suns 35 bodů.

"Ještě jsme ale ničeho nedosáhli. Celou sezonu jsme si pod sebou kopali jámu, teď jsme vyhráli pár zápasů, ale ještě není co slavit. Bitva stále není vyhraná," snažil se dál motivovat své svěřence trenér Phoenixu Monty Williams. "Nikdo nevěřil, že se do této situace ještě dostaneme. Teď je tu ale tato šance a my ji chceme využít," dodal.

Oklahoma hrající bez čtyř opor přitom v prvním poločase vedla až o 15 bodů, ale Phoenix ještě do poločasu srovnal a ve druhé části na palubovce dominoval. Booker, který dal potřetí z posledních čtyř zápasů 35 bodů, trefil i střelu téměř z poloviny hřiště.

Los Angeles Lakers v souboji prvního se třetím týmem Západu porazili Denver 124:121. Nuggets pět sekund před koncem neproměnili trestný hod, jenž jim mohl za stavu 121:121 přinést vedení, a pak neuhlídali poslední akci Lakers, která skončila vítěznou trojkou Kylea Kuzmy.

LeBron James k tomu přispěl 29 body a 12 asistencemi, Anthony Davis přidal 27 bodů a Kuzma 25 bodů. Zajímavou statistiku měl také oblíbenec fanoušků Alex Caruso. Ten sice nezaznamenal ani bod za 20 minut na palubovce, ale Lakers s ním na hřišti přehráli soupeře o 21 bodů.

Hrál se také zápas dvou nejlepších týmů Východní konference, ale oba celky nechaly odpočívat opory. Obhájce titulu Toronto ukázal širší kádr a porazil lídra soutěže Milwaukee 114:106. Chris Boucher k tomu přispěl svým osobním maximem 25 bodů.

Miami vyhrálo důležitý zápas nad Indianou 114:92 a drží čtvrtou příčku ve Východní konferenci právě před Pacers a Philadelphií. Heat vyhráli kolektivním výkonem, kdy hned sedm hráčů mělo dvouciferný počet bodů. Navíc se jim povedlo ubránit T.J. Warrena. Nejlepší střelec soutěže po jejím restartu tentokrát zaznamenal jen 12 bodů.

Dallas i bez dvou svých hlavních hvězd Luky Dončiče a Kristapse Porzingise zvítězil 122:114 nad Utahem. Tim Hardaway dal 27 bodů a Seth Curry 22 bodů. Mavericks přitom ještě na začátku druhé půle prohrávali až o 22 bodů, ale předvedli svůj nejlepší obrat od února 2016. Utah k tomu pomohl tím, že hráče základní sestavy nechal hrát jen zhruba čtvrthodinu.

NBA:

LA Lakers - Denver 124:121, Miami - Indiana 114:92, Milwaukee - Toronto 106:114, Phoenix - Oklahoma City 128:101, Utah - Dallas 114:122.

Východní konference:

1. z-Milwaukee 71 55 16 77,5 2. x-Toronto 70 51 19 72,9 3. x-Boston 70 47 23 67,1 4. x-Miami 71 44 27 62,0 5. x-Indiana 71 43 28 60,6 6. x-Philadelphia 70 42 28 60,0 7. x-Brooklyn 70 34 36 48,6 8. x-Orlando 71 32 39 45,1 9. Washington 70 24 46 34,3

Západní konference:

1. z-LA Lakers 70 52 18 74,3 2. x-LA Clippers 70 47 23 67,1 3. x-Denver 71 46 25 64,8 4. x-Houston 69 44 25 63,8 5. x-Oklahoma City 70 43 27 61,4 6. x-Utah 71 43 28 60,6 7. x-Dallas 73 43 30 58,9 8. Memphis 71 33 38 46,5 9. Portland 72 33 39 45,8 10. Phoenix 71 32 39 45,1 11. San Antonio 69 31 38 44,9 12. New Orleans 70 30 40 42,9 13. Sacramento 70 29 41 41,4

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "z" znamená vítězství v konferenci.