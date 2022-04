Phoenix překvapivě doma podlehl New Orleans, Butler táhl Miami

Basketbalista New Orleans Brandon Ingram (vpravo) se chystá skórovat ve druhém utkání 1. kola play off NBA. Vlevo je Deandre Ayton z Phoenixu.

Basketbalista New Orleans Brandon Ingram (vpravo) se chystá skórovat ve druhém utkání 1. kola play off NBA. Vlevo je Deandre Ayton z Phoenixu. ČTK/AP/Matt York

New York - Basketbalisté Phoenixu v úvodním kole play off NBA nečekaně zaváhali. Doma podlehli New Orleans 114:125 a dovolili Pelicans vyrovnat sérii na 1:1. Proti nejlepšímu týmu základní části táhl outsidera, který postoupil z předkola, Brandon Ingram. Na vítězství se podílel 37 body, 11 doskoky a devíti asistencemi. Jimmy Butler dovedl 45 body Miami k výhře 115:105 nad Atlantou, po níž Heat vedou v sérii 2:0. Vyrovnaný stav je po dvou zápasech mezi Minnesotou a Memphisem. Domácí Grizzlies napravili úvodní nezdar a zvítězili jasně 124:96.

Phoenix prožívá zatím nejlepší sezonu, ale v úterý nečekaně klopýtl. Dlouho se s New Orleans střídal ve vedení, které se změnilo celkem dvacetkrát. Ještě osm minut před koncem těsně vedl, pak ale Pelicans ukázali, jak se v poslední třetině sezony zlepšili a proč nakonec vybojovali play off. Zasloužila se o to zejména dvojice Ingram a C.J. McCollum, kteří se v závěru postarali o 18 bodů a na další tři koše nahráli. Využili toho, že se Phoenixu ve třetí čtvrtině zranil nejlepší střelec Devin Booker, který do té doby dal 31 bodů, ale do poslední čtvrtiny už kvůli problémům se stehenním svalem nenastoupil.

Jedno z nejlepších utkání kariéry odehrál Butler, který si 45 body vytvořil nové osobní maximum v play off. Miami tak ani nemuselo vadit, že Duncan Robinson, který byl nejlepším střelcem prvního duelu s Atlantou, tentokrát nedal ani bod.

Butler zápas rozhodl, když v klíčovou chvíli dal sedm bodů v řadě. Bogdan Bogdanovič zaznamenal ve čtvrté čtvrtině 19 ze svých 29 bodů a tři minuty před koncem snížil na rozdíl tří bodů. Jenže pak Butler zasmečoval, přidal trojku a další koš a do poslední minuty už šlo Miami s náskokem deseti bodů.

"Dnes to bylo celé o Jimmym. My hráli tak, jak hrál on," ocenil spoluhráče Gabe Vincent.

Důležitou výhru vybojoval Memphis, který jako druhý nejlepší tým základní části začal play off porážkou, ale tentokrát už proti Minnesotě předvedl svou sílu. Po vyrovnané první čtvrtině si ve druhé získal dvouciferný náskok a ten postupně navyšoval až na 32 bodů. Výsledkem byla nejvyšší výhra v play off v historii klubu. Grizzlies tak mohli pošetřit i síly svých opor v čele s Ja Morantem, který si připsal 23 bodů, devět doskoků a 10 asistencí. Posledních pět minut už nehrál, což ho připravilo o možnost dosáhnout triple double.

1. kolo play off NBA: Východní konference - 2. zápas: Miami - Atlanta 115:105, stav série 2:0. Západní konference - 2. zápasy: Memphis - Minnesota 124:96, stav série 1:1; Phoenix - New Orleans 114:125, stav série 1:1.