Phoenix porazil v play off NBA Jokičův Denver i potřetí

New York - Basketbalisté Phoenixu uspěli v 2. kole play off NBA i na palubovce Denveru a po páteční výhře 116:102 vedou v sérii už 3:0 na zápasy. Jedno vítězství je tak dělí od postupu do semifinále. Na hřišti soupeře vyhrála i Philadelphia, která porazila Atlantu 127:111 a ujala se vedení 2:1 na utkání.

Denveru ke zdramatizování série nepomohl ani nejužitečnější hráč sezony Nikola Jokič, který zaznamenal triple double 32 bodů, 20 doskoků a 10 asistencí. Nuggets ale vedli jen krátce v první čtvrtině. Vzápětí přišla šňůra Phoenixu 10:0 a Suns si udržovali náskok kolem deseti bodů, který na začátku poslední čtvrtiny navýšili šňůrou 14:2 až na 20 bodů a bylo rozhodnuto.

Starali se o to zejména Devin Booker s 28 body a Chris Paul s 27 body. Celá základní pětka měla dvouciferný počet bodů. Suns si tak v play off připsali už šestou výhru za sebou. "Jsem frustrovaný sám ze sebe, protože jsem minul nějaké střely. Nebyl to ode mě ideální výkon, především střelecky. Samozřejmě oni mě dobře bránili, ale měl jsem toho proměnit více," řekl sebekriticky Jokič, který trefil 13 z 29 střel.

Atlanta se trápila se střelbou za tři body, když doma proti Philadelphii trefila jen šest trojek, přesto se do poločasu držela v kontaktu. Jenže třetí čtvrtinu vyhráli Sixers 34:19, utekli na 20 bodů a výhru už si pohlídali. Pro Hawks to byla první domácí porážka po předchozích 13 výhrách.

Ve třetí čtvrtině zářily obě hvězdy Sixers. Joel Embiid dal 10 ze svých 27 bodů, Ben Simmons měl v této části 11 bodů a 3 asistence. Celkem nasbíral 18 bodů a 7 asistencí.

Embiid hraje s poraněnou chrupavkou v koleni, v utkání si lehce poranil kotník, tvrdě spadl na záda, přesto znovu táhl svůj tým, když k 27 bodům přidal 9 doskoků a 8 asistencí. „Jsem v pořádku. Když se dokážu zvednout z palubovky a chodit, tak prostě budu hrát. Teď se dám dohromady na další zápas. Já se nevzdávám. Takový už jsem,“ prohlásil Embiid.

Play off NBA - 2. kolo: Východní konference - 3. zápas: Atlanta - Philadelphia 111:127, stav série 1:2. Západní konference - 3. zápas: Denver - Phoenix 102:116, stav série 0:3.