Phoenix po jedenácti výhrách v NBA prohrál s Atlantou, Warriors naopak uspěli

Atlanta - Basketbalisté Phoenixu v NBA prohráli 115:124 s Atlantou a přišli o sérii jedenácti výher. Postaral se o to rozehrávač Trae Young, který za Hawks nastřílel 43 bodů. Phoenix i tak zůstal v čele Západní konference i celé soutěže, ale přiblížili se k němu Golden State Warriors, kteří zvítězili 126:114 nad Sacramentem. Lídr Východní konference Chicago prohrálo 120:127 s Torontem po prodloužení. Los Angeles Clippers rozhodli derby s Lakers 111:110 košem čtyři vteřiny před koncem.

Atlanta proti Phoenixu potvrdila dobrou formu a vyhrála osmý z posledních devíti zápasů. U jediné prohry během této série chyběl Young, který ve čtvrtek opět ukázal, proč byl vybrán do Utkání hvězd. Celý zápas táhl Atlantu a Hawks měli téměř neustále mírné vedení. Phoenix se na začátku druhé půle dostal na chvilku do vedení, ale to si domácí zase vzali rychle zpátky a postupně utekli až na rozdíl 14 bodů.

"Miluji tyto zápasy proti nejlepším týmům. Vyrůstal jsem s představami, že takové zápasy budu hrát a teď mám tu možnost, tak si to užívám a dávám do toho všechno," řekl Young. Phoenixu k odvrácení desáté prohry v sezoně nestačilo ani 32 bodů Devina Bookera.

Porážky Phoenixu využili basketbalisté Golden State a v San Francisku vyhráli derby se Sacramentem. Už ve druhé čtvrtině vedli o 26 bodů a vedení si hlídali. I díky Klayovi Thompsonovi, jenž trefil sedm úvodních střel a už v poločase měl 20 ze svých 23 bodů. Celkem trefil sedm trojek. V kariéře už jich nasbíral 1829 a posunul se v historických tabulkách tříbodových košů na 20. místo před Kobeho Bryanta. Dvacet bodů Warriors přidal Stephen Curry.

Velkou bitvu vidělo Toronto. Domácí sice většinu zápasu vedli, ale nakonec bylo blíže vítězství Chicago, které v závěru dohnalo desetibodovou ztrátu a osm vteřin před koncem se dostalo do vedení zásluhou Nikoly Vučeviče. Jenže Toronto ještě stihlo srovnat, když si Bulls nepohlídali doskok a Scottie Barnes dopichem v poslední vteřině zařídil prodloužení.

V něm Chicago nedokázalo v posledních dvou a půl minutách skórovat a koš Barnese a trojka Garyho Trenta přinesly Torontu cenné vítězství. Hned čtyři hráči Raptors měli přes dvacet bodů, nejvíce Pascal Siakam s 25 body, 13 doskoky a 7 asistencemi. Bulls táhli s 30 body a 18 doskoky Vučevič a s 28 body DeMar DeRozan.

Vyrovnaný zápas do posledních vteřin přineslo i losangeleské derby. Lakers hrající bez LeBrona Jamese smazali sedmnáctibodové manko z třetí čtvrtiny a sahali proti Clippers po výhře, když 12 vteřin před koncem zasmečoval Anthony Davis, s 30 body a 17 doskoky nejlepší hráč zápasu. Jenže vzápětí si vzal míč Reggie Jackson, mezi dvěma obránci se uvolnil otočkou a zblízka rozhodl o výhře Clippers. Davis se ještě snažil závěrečnou střelou vše změnit, ale míč mu vypadl z obroučky.

Výsledky čtvrtečních zápasů NBA:

Atlanta - Phoenix 124:115, Detroit - Minnesota 117:128, Golden State - Sacramento 126:114, LA Clippers - LA Lakers 111:110, San Antonio - Miami 95:112, Toronto - Chicago 127:120 po prodl.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Philadelphia 51 31 20 60,8 2. Brooklyn 51 29 22 56,9 3. Toronto 50 27 23 54,0 4. Boston 53 28 25 52,8 5. New York 52 24 28 46,2

Centrální divize:

1. Chicago 51 32 19 62,7 2. Milwaukee 53 32 21 60,4 3. Cleveland 52 31 21 59,6 4. Indiana 53 19 34 35,8 5. Detroit 51 12 39 23,5

Jihovýchodní divize:

1. Miami 53 33 20 62,3 2. Charlotte 52 28 24 53,8 3. Atlanta 51 25 26 49,0 4. Washington 51 24 27 47,1 5. Orlando 53 12 41 22,6

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Memphis 54 36 18 66,7 2. Dallas 52 29 23 55,8 3. New Orleans 51 19 32 37,3 4. San Antonio 53 19 34 35,8 5. Houston 51 15 36 29,4

Severozápadní divize:

1. Utah 52 31 21 59,6 2. Denver 51 28 23 54,9 3. Minnesota 52 27 25 51,9 4. Portland 52 21 31 40,4 5. Oklahoma City 50 16 34 32,0

Pacifická divize:

1. Phoenix 51 41 10 80,4 2. Golden State 53 40 13 75,5 3. LA Clippers 54 27 27 50,0 4. LA Lakers 53 25 28 47,2 5. Sacramento 54 19 35 35,2