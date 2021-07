Philip Morris přestane v příštích deseti letech prodávat v Británii cigarety

Londýn - Tabákový gigant Philip Morris přestane v příštích deseti letech v Británii prodávat cigarety. Z pultů britských obchodů tak po více než sto letech zmizí značka Marlboro. Listu The Mail on Sunday to řekl generální ředitel společnosti Jacel Olczak.

"Myslím si, že v Británii se maximálně za deset let podaří problém kouření zcela vyřešit," řekl Olczak. Ti, kteří budou chtít i nadále kouřit, budou motivování, aby přešli na moderní alternativy, jako elektronické cigarety nebo zahřívané tabákové přístroje, které jsou považovány za méně škodlivé.

Značka Marlboro podle Olczaka zcela zmizí z Británie. "První volbou pro spotřebitele je, aby přestali kouřit. Ale pokud tak neučiní, druhou nejlepší volbou je nechat je přejít na lepší alternativy.

Britská vláda již předložila plán, podle kterého by se země měla do roku 2030 stát nekuřáckou.

Firma Philip Morris International se v roce 2008 oddělila od americké tabákové firmy Altria. Prodává cigarety Marlboro ve většině zemí světa, v USA vyrábí a prodává cigarety její bývalá mateřská firma. V Británii se tržby firmy pohybují kolem 800 milionů liber (24 miliard Kč).

Olczak se ujal funkce generálního ředitele letos. Pod jeho vedením firma masivně investuje do nikotinových alternativ, jako zařízení na nahřívání tabáku IQOS, které si získalo po celém světě již více než 20 milionů uživatelů, uvedl server Financial Times. Celosvětově se v současnosti alternativní produkty podílejí na tržbách firmy téměř čtvrtinou. To je více než u konkurentů, jako Altria a Imperial Tobacco.

Kritici kouření jsou však skeptičtí a nevěří, že tabákové firmy budou schopné opustit tradiční cigarety. Tvrdí také, že některé alternativy kouření jsou téměř stejně škodlivé.

Závazek přestat prodávat tradiční cigarety v Británii je také částečně dán chováním spotřebitelů a investorů a vládní politikou. Podíl kuřáků v zemi je již nyní poměrně nízký, cigarety jsou vysoce zdaněny a od roku 2016 mají jednotný obal.