Philadelphia vyhrála v Bostonu a sahá po postupu, Denver vede 3:2 nad Phoenixem

Utkání 2. kola play off basketbalové NBA Boston - Philadelphia, 9. května 2023. Zleva Al Horford z Bostonu a Joel Embiid z Philadelphie. ČTK/AP/Charles Krupa

Boston - Basketbalisté Philadelphie zvítězili na hřišti Bostonu 115:103 a jsou blízko postupu do semifinále play off NBA, kde byli naposledy v roce 2001. Ve čtvrtfinálové sérii vedou 3:2 a slavit mohou už ve čtvrtek na domácí palubovce. Jediná výhra k postupu už chybí i Denveru, který doma porazil Phoenix 118:102 a rovněž vede 3:2 na zápasy.

Zatímco první dvě výhry v sérii vystřílel Sixers James Harden, tentokrát měl 17 bodů, osm doskoků a 10 asistencí. K nejužitečnějšímu hráči sezony Joelu Embiidovi a jeho 33 bodům se však přidal i Tyrese Maxey: trefil šest trojek a zaznamenal 30 bodů. Bostonu tak nestačilo ani 36 bodů Jaysona Tatuma.

"O tom, co jsme dnes dokázali, se většinou snadněji mluví, než se pak skutečně udělá. Ale ještě není nic hotového. Pořád musíme vyhrát ještě jednou," klidnil Embiid euforii. "Pokud nejsi ochotný se ušpinit, krvácet a něco rozbít, tak nemáš na hřišti co dělat. To si musíme uvědomit. Dnes mi tam tyto věci chyběly," řekl rozehrávač Bostonu Marcus Smart.

Denver proti Phoenixu vlétl do zápasu, rychle vedl 9:0 a už v první čtvrtině měl k dobru 15 bodů. Suns se pak sice zmátořili a ve druhé čtvrtině otočili na 48:47, ale ve třetí části zavelel Nikola Jokič a Denver měl rázem dvacetibodové vedení, které už nepustil.

Srbský pivot dal ve třetí čtvrtině 15 ze svých 29 bodů. K tomu přidal 13 doskoků a 12 asistencí. Jokič dosáhl na desátý triple double v play off, čímž překonal rekord Wilta Chamberlaina v počtu triple doublů pivota v play off NBA.

Výrazně Jokičovi sekundoval náhradník Bruce Brown, který dal 25 bodů. V dresu Phoenixu nejlepší střelec play off Devin Booker zaznamenal 28 bodů a Kevin Durant 26 bodů, 11 doskoků a 7 asistencí. Série pokračuje také ve čtvrtek ve Phoenixu.

2. kolo play off NBA: Východní konference - 5. zápas: Boston - Philadelphia 103:115, stav série 2:3. Západní konference - 5. zápas: Denver - Phoenix 118:102, stav série 3:2.