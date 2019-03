New York - Útočník Jakub Voráček chyběl v sestavě Philadelphie v nedělním utkání NHL kvůli zranění v dolní části těla. Flyers i bez něho vyhráli 4:1 na ledě New Yorku Islanders, k čemuž pomohl jednou asistencí Radko Gudas. Tomáš Hertl přispěl gólem k výhře San Jose 5:2 nad Chicagem. Přihrávku si připsal ještě Filip Chytil, který s New Yorkem Rangers podlehl doma Washingtonu 2:3 po nájezdech.

Voráček scházel Philadelphii poprvé od sezony 2015/16, od té doby nastoupil ve všech 242 zápasech až do neděle. Kladenský odchovanec podstoupil podle slov trenéra Flyers Scotta Gordona vyšetření magnetickou rezonancí a čeká se na výsledky. I proto kouč hrál s jedenácti útočníky a sedmi obránci.

Gudas připravil úvodní gól zápasu, když z vlastního pásma poslal puk odrazem o mantinel do útočné třetiny. Zde vybojoval puk Travis Konecny, zbavil se obránce a střelou k bližší tyči skóroval. Český obránce si tím připsal stý bod (22+78) v NHL. Philadelphia svůj náskok zvyšovala až na 4:0, Islanders vstřelili čestný úspěch v 56. minutě.

Hertl otevřel ve třinácté minutě skóre zápasu. Odchovanec pražské Slavie dostal puk do jízdy na útočnou modrou čáru, přebruslil obránce a obelstil i gólmana Cama Warda, jehož překonal střelou mezi betony. San Jose v další průběhu ztratilo vedení 1:0 a 2:1, o výhře rozhodlo třemi góly v závěrečné třetině.

Chytil, jenž se v minulých dvou zápasech nevešel do sestavy Rangers, se podílel v 35. minutě na gólu na 2:2. Devatenáctiletý útočník akrobaticky přiťukl puk v pádu Pavlu Bučněvičovi, který vyrovnal. Chytil dostal důvěru i v rozstřelu, ale neuspěl a zápas rozhodl po něm jedoucí Alexandr Ovečkin. Ruský kanonýr sice nezakončil, protože mu puk vypíchla hozená hokejka brankáře Alexandara Georgijeva, ale rozhodčí situaci posoudili jako technický gól.

NHL:

NY Rangers - Washington 2:3 po sam. nájezdech (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 1. R. Strome, 35. Bučněvič (Chytil) - 3. Hagelin, 10. Burakovsky, rozhodující sam. nájezd Ovečkin. Střely na branku: 24:39. Hvězdy zápasu: 1. Holtby (Washington), 2. Georgijev (Rangers), 3. Hagelin (Washington).

NY Islanders - Philadelphia 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Branky: 56. Pelech - 9. Konecny (Gudas), 15. Sanheim, 24. Laughton, 36. Couturier. Střely na branku: 30:26. Diváci: 13.917. Hvězdy zápasu: 1. Giroux, 2. Elliott, 3. Provorov (všichni Philadelphia).

Vegas - Vancouver 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Branky: 26. Pacioretty, 29. Carpenter, 39. R. Smith. Střely na branku: 48:19. Diváci: 18.303. Hvězdy zápasu: 1. Pacioretty, 2. Carpenter, 3. Fleury (všichni Vegas).

Anaheim - Colorado 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky: 4. Silfverberg, 31. Fowler - 45. Brassard. Střely na branku: 23:26. Diváci: 16.690. Hvězdy zápasu: 1. Fowler, 2. Silfverberg, 3. Manson (všichni Anaheim).

Florida - Ottawa 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Branky: 10. Barkov, 16. Brouwer - 6. Z. Smith, 26. Gibbons, 38. Balcers. Střely na branku: 32:33. Diváci: 11.752. Hvězdy zápasu: 1. Balcers (Ottawa), 2. Sheahan, 3. Barkov (oba Florida).

Columbus - Winnipeg 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Branky: 12. N. Foligno, 38. S. Jones - 21., 48., 58. a 60. Wheeler, 3. Niku. Střely na branku: 42:26. Diváci: 16.091. Hvězdy zápasu: 1. Wheeler, 2. Scheifele (oba Winnipeg), 3. N. Foligno (Columbus).

Minnesota - Nashville 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 37. Fehr, 40. Zucker - 6. Bonino, 56. F. Forsberg, rozhodující sám. nájezd Johansen. Střely na branku: 26:43. Diváci: 18.885. Hvězdy zápasu: 1. Johansen (Nashville), 2. Stalock, 3. Zucker (oba Minnesota).

San Jose - Chicago 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Branky: 49. a 58. M. Karlsson, 13. Hertl, 22. Meier, 45. Sörensen - 20. D. Strome, 27. Gustafsson. Střely na branku: 34:30. Diváci: 17.252. Hvězdy zápasu: 1. M. Karlsson, 2. Heed, 3. Sörensen (všichni San Jose).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 66 50 4 12 258:174 104 2. Boston 65 39 9 17 194:161 87 3. Toronto 65 40 4 21 233:186 84 4. Montreal 66 35 7 24 201:193 77 5. Buffalo 65 30 8 27 187:207 68 6. Florida 65 28 11 26 207:224 67 7. Detroit 65 23 9 33 179:223 55 8. Ottawa 66 23 5 38 195:246 51

Metropolitní divize:

1. Washington 66 38 7 21 226:208 83 2. NY Islanders 65 37 7 21 187:157 81 3. Carolina 65 36 6 23 196:176 78 4. Pittsburgh 65 34 9 22 226:202 77 5. Columbus 65 36 3 26 203:197 75 6. Philadelphia 66 32 8 26 201:219 72 7. NY Rangers 65 27 11 27 190:218 65 8. New Jersey 66 25 8 33 188:223 58

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 65 39 4 22 222:193 82 2. Nashville 68 38 5 25 202:180 81 3. St. Louis 65 34 6 25 187:181 74 4. Dallas 65 33 5 27 166:170 71 5. Minnesota 66 32 7 27 182:191 71 6. Colorado 66 28 12 26 216:208 68 7. Chicago 66 27 9 30 220:250 63

Pacifická divize:

1. Calgary 65 41 7 17 232:186 89 2. San Jose 66 39 8 19 238:206 86 3. Vegas 67 36 5 26 201:187 77 4. Arizona 65 32 5 28 176:183 69 5. Vancouver 66 27 9 30 180:206 63 6. Edmonton 65 28 7 30 183:213 63 7. Anaheim 66 25 9 32 144:203 59 8. Los Angeles 65 24 8 33 158:207 56