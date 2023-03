Philadelphia v NBA ukončila vítěznou sérii Milwaukee

New York - Basketbalisté Philadelphie v NBA ukončili vítěznou sérii Milwaukee, která čítala 16 výher. V hale Bucks uspěli po velkém obratu 133:130. Sixers prohrávali až o osmnáct bodů a ještě minutu a 22 sekund před koncem o čtyři, ale zejména s pomocí Jamese Hardena a Joela Embiida slavili triumf. Harden nasbíral 38 bodů, 10 asistencí a devět doskoků, Embiid 31 bodů a 10 doskoků.

Hosté definitivně otočili zápas 42 sekund před koncem po Embiidově trojce. "Když najdete něco, co vám funguje, snažíte se u toho zůstat. My zjistili, co na soupeře platí, ve čtvrté čtvrtině. Párkrát jsme ubránili, prosadili se a utkání se pro nás začalo vyvíjet dobře," řekl Harden, který se spoluhráči ovládl poslední čtvrtinu 48:31. Sixers během ní trefili 12 z 21 střel a 17 z 19 šestek.

Bucks útočili na nejdelší vítěznou šňůru od Phoenixu z minulého ročníku, kterému se podařilo 18 výher. Lídr Milwaukee Janis Adetokunbo měl 34 bodů a 13 doskoků, ale i sedm ztrát. Grayson Allen po prvním poločase bez jediného bodu proměnil za prvních devět minut druhé půle šest trojek a dostal se na 20 bodů. I přes porážku Milwaukee udrželo vedení ve Východní konferenci.

Na pouhých osmi bodech udrželo Miami Trae Younga z Atlanty, což byl jeden z důvodů, proč Hawks porazili 117:109. Hvězdný rozehrávač trefil jen dvě ze 13 střel a osm bodů bylo jeho sezonním minimem. Jeho roli se snažil převzít náhradník Saddiq Bey, autor 22 bodů. Vít Krejčí se na do hry opět nedostal. Vítěze táhl s 30 body a 11 doskoky pivot Bam Adebayo.

Drama se šťastným koncem pro hosty se odehrálo ve Washingtonu, kde Wizards podlehli Torontu po prodloužení 109:116. Oba celky měly za stavu 105:105 na konci čtvrté části možnost rozhodnout, Fred VanVleet ani s klaksonem střílející domácí hvězda Bradley Beal však neproměnili.

Raptors k výhře dovedli náhradník Gary Trent s 26 body, VanVleet nasbíral 25 bodů a 10 asistencí. Domácím nestačilo 22 bodů a 11 doskoků Kristapse Porzingise či 21 bodů a 10 přihrávek Beala. Další přestřelka byla k vidění v Sacramentu, domácí tým podlehl Minnesotě 134:138.

Výsledky NBA

Cleveland - Detroit 114:90, Miami - Atlanta 117:109, Milwaukee - Philadelphia 130:133, Sacramento - Minnesota 134:138, San Antonio - Houston 110:122, Washington - Toronto 109:116 po prodl.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 64 45 19 70,3 2. Philadelphia 63 41 22 65,1 3. New York 65 38 27 58,5 4. Brooklyn 63 35 28 55,6 5. Toronto 65 32 33 49,2

Centrální divize:

1. Milwaukee 63 45 18 71,4 2. Cleveland 66 40 26 60,6 3. Chicago 64 29 35 45,3 4. Indiana 64 28 36 43,8 5. Detroit 64 15 49 23,4

Jihovýchodní divize:

1. Miami 65 34 31 52,3 2. Atlanta 64 32 32 50,0 3. Washington 63 30 33 47,6 4. Orlando 64 27 37 42,2 5. Charlotte 65 20 45 30,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 62 38 24 61,3 2. Dallas 64 33 31 51,6 3. New Orleans 64 31 33 48,4 4. San Antonio 64 16 48 25,0 5. Houston 63 14 49 22,2

Severozápadní divize:

1. Denver 64 45 19 70,3 2. Minnesota 66 34 32 51,5 3. Utah 64 31 33 48,4 4. Oklahoma City 63 29 34 46,0 Portland 63 29 34 46,0

Pacifická divize:

1. Sacramento 63 37 26 58,7 2. Phoenix 64 35 29 54,7 3. Golden State 64 34 30 53,1 4. LA Clippers 66 33 33 50,0 5. LA Lakers 64 30 34 46,9