Philadelphia porazila v Praze Chicago 4:3, Kubalík debutoval

Praha - Hokejisté Philadelphie porazili v zápase NHL Global Series v pražské O2 areně Chicago 4:3. V utkání se představili tři čeští útočníci - na straně vítězných Flyers Jakub Voráček a v dresu Blackhawks David Kämpf a Dominik Kubalík, který si odbyl premiéru v zámořské soutěži. Další Čech Libor Suchánek řídil duel jako čárový rozhodčí. Utkání sledovalo 17.463 diváků, kteří stanovili rekord na hokejovém zápasu v O2 areně.

O výhru Philadelphie se dvěma góly postaral kanadský útočník s českými kořeny Travis Konecny. Za Chicago si tři body za gól a dvě asistence připsal Patrick Kane.

"Nasazení bylo opravdu velké, hodně šancí, žádný tým nehrál zanďoura. Bylo to nahoru dolů, hodně přečíslení. Muselo se to líbit. Doufám, že si to diváci užili. Doufám, že se NHL sem zase vrátí," řekl na tiskové konferenci Voráček.

Kubalík měl po utkání smíšené pocity. "Na jednu stranu jsem si to hrozně užil, bylo to skvělé. Bylo to doma, jsem rád, že to všichni z mé rodiny viděli a byli u toho. Jen mě mrzí, že na konci nebyla výhra," litoval čtyřiadvacetiletý reprezentant.

NHL se do Prahy vrátila po devíti letech. Duel mezi Flyers a Blackhawks byl pátým zápasem základní části NHL v české metropoli. Poprvé se zde v roce 2008 představili ve dvou utkáních New York Rangers proti Tampě Bay Lightning a o dva roky později dvakrát Boston Bruins a Phoenix (dnes Arizona) Coyotes.

Nejslavnější hokejová liga se do Evropy v této sezoně ještě vrátí. V listopadu se ve Stockholmu dvakrát střetnou Tampa Bay a Buffalo Sabres.

Všichni tři Češi se objevili v zahajovacích pětkách. Po jejich ohlášení následovala americká hymna v podání Marty Jandové, minuta ticha za zesnulého zpěváka Karla Gotta a pak i česká hymna, kterou zazpíval otec Jandové a legendární frontman Olympicu Petr Janda.

Už po 32 vteřinách prověřil Kubalík bekhendem pozornost brankáře Harta, který jeho pokus schoval do lapačky. Ve čtvrté minutě dostal Voráček dvě minuty za hákování, Chicago si ale výraznější šanci v přesilovce nevypracovalo.

O tři minuty později otevřeli Flyers skóre. Konecny vystihl v obranném pásmu Blackhawks Gilbertovu rozehrávku a střelou z kruhu překonal Crawforda.

Chicago odpovědělo za 80 vteřin. Nylander se ve středním pásmu ujal odraženého puku a střelou z mezikruží přes obránce Brauna, který bránil Hartovi ve výhledu, srovnal.

V 18. minutě měl Konecny na hokejce druhý gól, když se před něj odrazil kotouč. Dvaadvacetiletý Kanaďan s českými kořeny však prázdnou branku zblízka minul.

Na druhé straně se předvedla třetí řada Blackhawks. Kämpf od mantinelu přihrál zadovkou na Saada, který prodloužil na Kubalíka, ale střelu plzeňského rodáka z mezikruží zastavil Hart.

V úvodu druhé části vystřelil ze stejné pozice jako Kubalík také Voráček, ale Crawford puk vykopl. O chvíli později si stejně poradil i s Laughtonovým zakončením.

Poté se první početní výhoda naskytla pensylvánskému celku, který si díky ní vzal zpátky vedení. Konecny přihrál na opačnou stranu Lindblomovi, jenž vystřelil z kruhu a trefil břevno, puk se však od obránce Chicaga Koekkoeka odrazil do branky.

Tým z "větrného města" nabídl soupeři další přesilovku, kterou tentokrát Flyers nevyužili. V závěru druhé třetiny šlo Chicago znovu do čtyř, jenže v oslabení ujel jeho kapitán Toews, který vymíchal obranu Philadelphie a přihrál před branku volnému Kämpfovi. Chomutovský odchovanec kvůli Girouxově sekání nedokázal zakončit ideálně.

Hra pokračovala ve čtyřech na obou stranách a Konecny druhou branku navýšil náskok Philadelphie, když si stahovačkou přehodil puk na bekhend a zakončením na vzdálenější tyč vyzrál na Crawforda.

Chicago se ale 13 sekund před druhým odchodem do šaten stihlo přiblížit na dostřel. V krátké přesilové hře přihrál Kane z rohu na DeBrincata a americký útočník, který ve čtvrtek podepsal v Praze tříletou smlouvu na 19,2 milionu dolarů, ranou z první snížil.

Dvoubrankový náskok mohl vrátit Philadelphii Couturier, Crawford to ale odmítl. Vzápětí minul zblízka bek Chicaga Määttä. Ve 47. minutě ujel do samostatného úniku Hayes, útočník Flyers však příležitost promarnil.

V polovině závěrečného dějství zvýšil na 4:2 Raffl. Rakouský forvard obkroužil branku a rozradostnil fanoušky Philadelphie počtvrté. Pět minut před koncem vypálil z kruhu Konecny, jenže Crawford mu radost z hattricku překazil. Z dalšího samostatného úniku se neprosadil ani Lindblom.

Blackhawks téměř tři minuty před koncem třetiny zkusili hru v šesti a Kane povedenou střelou před kruhem zdramatizoval zápas. Na vyrovnání však Chicago už nedosáhlo. Trenér Alain Vigneault oslavil debut na lavičce Philadelphie vítězně.

"Nejvíce v paměti mi utkví atmosféra, všechno okolo toho. Bylo to velké, hlavně kolem nás Čechů, zájem fanoušků. Na to budu hodně dlouho vzpomínat," uvedl Kämpf.

Philadelphia Flyers - Chicago Blackhawks 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Konecny, 27. Lindblom, 39. Konecny (Laughton), 50. Raffl (Pitlick, Hägg) - 8. A. Nylander (P. Kane), 40. DeBrincat (P. Kane, E. Gustafsson), 58. P. Kane (E. Gustafsson, Keith). Rozhodčí: Hebert, O'Halloran - Murphy, Suchánek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Střely na branku: 38:31. Diváci: 17.463 (vyprodáno). Hvězdy zápasu: 1. Konecny (Philadelphia), 2. P. Kane (Chicago), 3. Raffl (Philadelphia).

Philadelphia: Hart - Provorov, Braun, Sanheim, Niskanen, Hägg, Gostisbehere - Voráček, K. Hayes, Giroux - Konecny, Couturier, Lindblom - Twarnyski, Laughton, J. van Riemsdyk - Bunnaman, Pitlick, Raffl. Trenér: Alain Vigneault.

Chicago: Crawford - Keith, E. Gustafsson, Seabrook, Määttä, Koekkoek, Gilbert - P. Kane, J. Toews, A. Nylander - A. Shaw, D. Strome, DeBrincat - Kubalík, Kämpf, Saad - Caggiula, Ryan Carpenter, Zack Smith. Trenér: Jeremy Colliton.