Philadelphia porazila i počtvrté Brooklyn a je ve druhém kole play off NBA

New York - Basketbalisté Philadelphie porazili i ve čtvrtém utkání série Brooklyn a jsou prvním týmem, jenž v letošním play off NBA prošel do druhého kola. Krok od postupu je Phoenix, který využil absence hvězd Los Angeles Clippers a po výhře 112:100 vede 3:1 na zápasy. Lakers coby sedmý nasazený celek uspěli ve třetím zápase proti Memphisu a ujali se vedení 2:1. Milwaukee bez zraněné hvězdy Janise Adetokunba prohrává 1:2 s Miami.

Philadelphia zakončila sérii s Brooklynem v nejkratším možném termínu po sobotní výhře 96:88. Poslední krok 76ers na hřišti soupeře navíc zvládla i bez nejlepšího střelce základní části Joela Embiida, který si léčí bolavé koleno.

Postup stvrdil 25 body a 12 doskoky Tobias Harris, dalších 17 bodů, 11 asistencí a osm doskočených míčů přidal James Harden. Sixers udrželi soupeře na devíti trojkách z 37 pokusů a i bez Embiida ovládli doskok 54:38, z toho 15:5 v útoku.

Nets nestačilo 20 bodů Spencera Dinwiddieho, 19 bodů a 12 doskočených míčů zaznamenal Nicolas Claxton. Klíčový střelec týmu Mikal Bridges zůstal na 17 bodech, když proměnil pouze šest z 18 střel. Sixers nyní čekají na vítěze série mezi Bostonem a Atlantou, kde Celtics vedou 2:1.

Lakers při vítězství 111:101 vedli až o 29 bodů, přičemž už první čtvrtinu vyhráli drtivě 35:9. Výborný výkon předvedl hlavně Anthony Davis, jenž nasbíral 31 bodů a 17 doskoků, pozadu nezůstal s 25 body a devíti doskoky ani LeBron James. Domácí uspěli, ačkoli proměnili pouze sedm trojek z 28 pokusů.

Soupeř sice kontroval 45 body a 13 finálními pasy Ja Moranta, ve třetí čtvrtině ovšem přišel o Dillona Brookse za úmyslný kontakt se slabinami Jamese. Brooks to v Crypto.com Areně neměl jednoduché od začátku: diváci na něj bučeli při každém kontaktu s míčem kvůli komentářům po druhém zápase.

Velké starosti mají v Milwaukee: jednička Východní konference, která stále hraje bez zraněného Adetokunba, jehož má bolesti ve spodní části zad, ztratila třetí zápas na půdě Miami a v sérii prohrává 1:2. Heat uspěli jasně 121:99 i díky 30 bodům Jimmyho Butlera, jenž trefil mimo jiné čtyři trojky.

Heat se nicméně obávají, že na delší dobu přišli o Victora Oladipa, jenž ve čtvrté části odstoupil kvůli zranění kolena. "Výhra je krásná, ale když vidíte hráče jako Victor, který si prošel tolika zkouškami, že končí, tak se necítíte dobře," prohlásil trenér Erik Spoelstra.

Dvacet bodů nastřílel Duncan Robinson, double double shodně za 12 bodů a 11 doskoků si připsali Bam Adebayo a Caleb Martin. Bucks vedl s 23 body Khris Middleton, 19 bodů nastřádal Jrue Holiday a 14 Grayson Allen. Heat vedli až o 29 bodů a v zápase stříleli s úspěšností přes 53 procent.

Phoenix sice ztrácel na půdě Clippers až 11 bodů, nakonec se ale radoval z výhry 112:100 a je krok od postupu. Suns využili absence soupeřových es Kawhiho Leonarda a Paula George, navíc se opřeli o 31 bodů, 11 doskoků a šest asistencí Kevina Duranta nebo 30 bodů a devět doskoků Devina Bookera.

„Začali jsme hrozně, jinak ale od všech dobrá práce,“ shrnul stručně Durant. Clippers táhl výborný Russell Westbrook, jenž na 37 bodů trefil 17 z 29 střel, navíc přidal také šest doskočených míčů a čtyři finální pasy. Série se nyní vrací do Arizony, kde budou mít domácí už v úterý možnost postoupit.

NBA - 1. kolo play off: Východní konference: 3. zápas: Miami - Milwaukee 121:99, stav série 2:1. 4. zápas: Brooklyn - Philadelphia 88:96, konečný stav série 0:4. Západní konference: 3. zápas: LA Lakers - Memphis 111:101, stav série 2:1. 4. zápas: LA Clippers - Phoenix 100:112, stav série 1:3.