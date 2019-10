Philadelphia navázala na výhru z Prahy a porazila New Jersey 4:0

Utkání NHL Philadelphia - New Jersey. Brankář Philadelphie Flyers Carter Hart (vlevo) a Scott Laughton se radují z vítězství.

New York - Hokejisté Philadelphie navázali ve středečním utkání NHL na úspěšný vstup do sezony a po pražském triumfu nad Chicagem (4:3) vyhráli v domácí hale nad New Jersey 4:0. Jednadvacetiletý Carter Hart k tomu pomohl 25 úspěšnými zákroky a udržel čisté konto jako nejmladší brankář v klubové historii Flyers.

"Dosáhnout nějakého milníku je vždycky příjemné," řekl Hart, který se dočkal čistého konta ve věku 21 let a 57 dnů. Dosud byl nejmladším gólmanem s čistým kontem v dresu Philadelphie Dominic Roussel, kterému 27. února 1992 při utkání s Calgary bylo 22 let a pět dnů.

První gól utkání padl až v polovině zápasu, kdy se v přesilového hře trefil obránce Ivan Provorov. Hartova hvězdná chvilka přišla dvě minuty před koncem druhé části, kdy po bleskovém přesunu vychytal do prázdné branky letící ránu Taylora Halla. "Byl to zákrok, který změnil vývoj zápasu," pochválil Harta spoluhráč Sean Couturier.

Domácí zvýšili v úvodu třetí třetiny, kdy se během 24 sekund prosadili Kevin Hayes opět v přesilovce a Couturier. Výsledek potvrdil Travis Konecny, autor dvou branek z pražského duelu. Flyers využili dvě ze čtyř přesilovek, naopak ubránili všech pět početních výhod soupeře včetně dvou pět na tři. "Velkou roli sehrály speciální týmy," připustil trenér Devils John Hynes.

Jakub Voráček v dresu vítězů stejně jako v Praze nebodoval. Další český útočník Pavel Zacha se nevešel do sestavy Devils a zůstal jen na tribuně. New Jersey prohrálo i třetí zápas v sezoně a má jen jeden bod.

Buffalo s útočníkem Vladimírem Sobotkou vyhrálo doma nad Montrealem 5:4 v prodloužení a bodovalo i počtvrté v sezoně. Třetí výhru Sabres při podařeném startu zařídil v čase 61:30 švédský útočník Marcus Johansson. Kapitán Sabres Jack Eichel byl také u vítězné branky a celkem si v utkání připsal čtyři body za dvě branky a stejný počet asistencí.

Buffalo vedlo po pěkné přesilové souhře, kterou zakončil přesnou střelou Švéd Victor Olofsson. Ještě do první přestávky ale Canadiens otočili skóre, dvěma zásahy se o to zasloužil finský útočník Joel Armia, který se nejprve prosadil ve vlastním oslabení a potom využil i přesilovou hru.

Ve druhé třetině se v početní výhodě trefil Eichel, který navíc svým druhým gólem obrátil skóre, a zkraje třetí části vedli domácí díky Jeffu Skinnerovi už 4:2. "Naše oslabení nebyla dost dobrá a druhou třetinu jsme prospali," řekl trenér Montrealu Claude Julien.

Hosté se ale do zápasu ještě vrátili, na 3:4 bleskově snížil Jesperi Kotkaniemi a o srovnání se postaral obránce Ben Chiarot. V prodloužení sice hokejisté Buffala nevyužili další přesilovku, pět sekund po jejím konci ale Colin Miller předložil puk na pravý kruh Johanssonovi, který rozhodl. "Dokázali jsme najít cestu ke dvěma bodům, což je hlavní. Je to pro nás dobrý výsledek," uvedl Eichel.

Gólově nejbohatší bylo utkání Vancouveru a Los Angeles, které domácí vyhráli 8:2 a získali první body v sezoně. Jako kapitán vedl poprvé tým Bob Horvat, jehož jmenování si nechali Canucks na první domácí zápas při oslavě jubilejní 50. sezony v NHL.

Vancouver vedl po dvou třetinách 4:1 a ve třetí části přidal další čtyři branky. S osmi góly vyrovnali Canucks historický klubový rekord pro úvodní domácí zápas ročníku.

Čtyřmi body za gól a tři asistence se blýskl útočník J. T. Miller a dvě branky a asistenci zaznamenal Brandon Sutter. K výhře výrazně přispěl i brankář Jacob Markström, který kryl 37 střel.

Produktivitu NHL vede Zibanejad před McDavidem

Švédský útočník Mika Zibanejad z New York Rangers vede po prvním týdnu NHL produktivitu před Kanaďanem Connorem McDavidem z Edmontonu. Zibanejad ve dvou zápasech zaznamenal osm bodů za čtyři branky a stejný počet asistencí. McDavid nasbíral ve třech duelech rovněž osm bodů za dva góly a šest přihrávek.

Z českých hokejistů je nejvýše na 52. místě Tomáš Nosek z Vegas s dvěma góly a jednou asistencí ze tří zápasů. V této sezoně zatím nastoupilo 24 Čechů, což je nejméně od sezony 1991/92, kdy se představilo 20 hráčů z tuzemska.

Výsledky NHL:

Buffalo - Montreal 5:4 v prodl. (1:2, 2:0, 1:2 - 1:0)

Branky: 25. a 35. Eichel, 6. V. Olofsson, 41. Skinner, 62. M. Johansson - 15. a 20. Armia, 42. Kotkaniemi, 53. Chiarot. Střely na branku: 39:27. Diváci: 15.383. Hvězdy zápasu: 1. Eichel (Buffalo), 2. Armia (Montreal), 3. M. Johansson (Buffalo).

Philadelphia - New Jersey 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Branky: 30. Provorov, 41. K. Hayes, 41. Couturier, 52. Konecny. Střely na branku: 34:25. Diváci: 19.658. Hvězdy zápasu: 1. Hart, 2. Provorov, 3. Couturier (Všichni Philadelphia).

Vancouver - Los Angeles 8:2 (2:0, 2:1, 4:1)

Branky: 7. a 57. B. Sutter, 6. Q. Hughes, 23. E. Pettersson, 35. J. T. Miller, 48. Ch. Tanev, 50. Edler, 52. Leivo - 28. Toffoli, 47. S. Walker. Střely na branku: 25:39. Diváci: 18.955. Hvězdy zápasu: 1. J. T. Miller, 2. B. Sutter, 3. Q. Hughes (všichni Vancouver).

Tabulka NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Buffalo 4 3 1 0 18:11 7 2. Boston 3 3 0 0 7:4 6 3. Toronto 4 2 1 1 16:13 5 4. Detroit 3 2 0 1 10:9 4 5. Montreal 3 1 2 0 13:14 4 6. Tampa Bay 3 1 1 1 11:10 3 7. Florida 3 1 0 2 9:14 2 8. Ottawa 2 0 0 2 4:9 0

Metropolitní divize:

1. Carolina 4 4 0 0 17:11 8 2. Washington 4 2 2 0 10:10 6 3. NY Rangers 2 2 0 0 10:5 4 4. Philadelphia 2 2 0 0 8:3 4 5. Pittsburgh 3 1 0 2 9:9 2 6. NY Islanders 3 1 0 2 7:8 2 7. Columbus 3 1 0 2 7:14 2 8. New Jersey 3 0 1 2 6:16 1

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 3 2 1 0 8:7 5 2. Colorado 2 2 0 0 9:5 4 3. Nashville 3 2 0 1 13:9 4 4. Winnipeg 4 2 0 2 14:15 4 5. Dallas 4 1 0 3 10:12 2 6. Chicago 1 0 0 1 3:4 0 7. Minnesota 2 0 0 2 4:9 0

Pacifická divize:

1. Edmonton 3 3 0 0 14:9 6 2. Anaheim 3 3 0 0 8:3 6 3. Vegas 3 2 0 1 12:6 4 4. Calgary 3 1 1 1 9:9 3 5. Vancouver 3 1 0 2 10:8 2 6. Los Angeles 3 1 0 2 11:17 2 7. Arizona 2 0 0 2 1:3 0 8. San Jose 4 0 0 4 5:17 0

Kanadské bodování NHL:

1. Zibanejad (NY Rangers) 2 8 (4+4) 2. McDavid (Edmonton) 3 8 (2+6) 3. Mantha (Detroit) 3 7 (5+2) 4. Eichel (Buffalo) 4 7 (3+4) 5. Draisaitl (Edmonton) 3 7 (1+6) 6. Dahlin (Buffalo) 4 7 (1+6) 7. Neal (Edmonton) 3 6 (6+0) 8. Hoffman (Florida) 3 6 (4+2) 9. J. Gaudreau (Calgary) 3 6 (2+4) Mark Stone (Vegas) 3 6 (2+4) 11. Laine (Winnipeg) 4 6 (1+5) Scheifele (Winnipeg) 4 6 (1+5) 13. Duchene (Nashville) 3 6 (0+6) 14. A. Svečnikov (Carolina) 4 6 (0+6) 15. Matthews (Toronto) 4 5 (5+0) 16. V. Olofsson (Buffalo) 4 5 (4+1) 17. Konecny (Philadelphia) 2 5 (3+2) 18. Bertuzzi (Detroit) 3 5 (2+3) 19. D. Hamilton (Carolina) 4 5 (2+3) Marner (Toronto) 4 5 (2+3) Reinhart (Buffalo) 4 5 (2+3) 52. Nosek (Vegas) 3 3 (2+1) 62. Vrána (Washington) 4 3 (2+1) 72. Hronek (Detroit) 3 3 (1+2) Pastrňák (Boston) 3 3 (1+2) 151. Nečas (Carolina) 4 2 (1+1) 164. O. Kaše (Anaheim) 3 2 (0+2) 184. Gudas (Washington) 4 2 (0+2)

Další čeští hokejisté:

Palát (Tampa Bay) 3 1 (1+0) F. Chlapík (Ottawa) 1 1 (0+1) Hájek (NY Rangers) 2 1 (0+1) Zacha (New Jersey) 2 1 (0+1) Kämpf (Chicago) 1 0 (0+0) D. Kubalík (Chicago) 1 0 (0+0) Polák (Dallas) 1 0 (0+0) Krejčí (Boston) 2 0 (0+0) Mrázek (Carolina) 2 0 (0+0) Voráček (Philadelphia) 2 0 (0+0) Frolík (Calgary) 3 0 (0+0) Rittich (Calgary) 3 0 (0+0) Simon (Pittsburgh) 3 0 (0+0) Faksa (Dallas) 4 0 (0+0) Hertl (San Jose) 4 0 (0+0) Radil (San Jose) 4 0 (0+0) Sobotka (Buffalo) 4 0 (0+0)

Brankáři:

David Rittich (Calgary) odchytal ve třech zápasech 179:23 minut, inkasoval osm branek, má průměr 2,68 obdrženého gólu na utkání, úspěšnost zákroků 92,4 procenta a jednou udržel čisté konto.

Petr Mrázek (Carolina) odchytal v dvou zápasech 126:48 minuty, inkasoval šest branek, má průměr 2,84 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 87,8 procenta.