New York - Příští sezona NHL začne 4. října v Praze. V O2 areně se utkají hokejisté Philadelphie a Chicaga. Návrat nejlepší ligy světa do české metropole oficiálně potvrdilo vedení soutěže na svém twitterovém účtu. Kluby NHL zavítají do Prahy potřetí v historii.

V dresu Flyers nastupují brankář Michal Neuvirth, obránce Radko Gudas a útočník Jakub Voráček. Na farmě v AHL bojuje o šanci v prvním týmu David Kaše. Do kádru Blackhawks patří útočník David Kämpf, kterému stejně jako Neuvirthovi končí po této sezoně smlouva. Chicago také v lednu získalo z Los Angeles práva na útočníka Dominika Kubalíka, který v současnosti hraje za tým Ambri-Piotta a jako první Čech v historii vyhrál kanadské bodování základní části švýcarské ligy.

Philadelphii při cestě do Evropy čeká před zápasem v Praze kemp i ve Švýcarsku a 30. září sehraje v Lausanne přípravný duel s tamním účastníkem NLA. Blackhawks budou pobývat v Německu a 29. října budou v zápasové generálce v Berlíně jejich sokem Eisbären.