Pfizer a BioNTech navýší dodávky vakcíny do EU

Brusel - Firmy Pfizer a BioNTech chtějí od poloviny února zvyšovat počty vakcín dodávaných zemím Evropské unie a do konce března dodat původně plánované množství očkovacích látek. Ve druhém čtvrtletí pak unijní státy dostanou o 75 milionů dávek více, než počítala původní dohoda. Oznámil to provozní šéf společnosti BoiNTech. EU v současnosti čelí problémům s pomalým rozjezdem očkování, který zčásti způsobilo omezení počtu vakcín původně slibovaných dodavateli. Podle šéfky společných nákupů EU budou mít státy do března celkem k dispozici na 100 milionů dávek vakcíny.

Vakcína vyráběná americkou a německou firmou je vůbec první látkou, kterou koncem loňského roku začaly státy EU používat. V polovině ledna však její výrobci oznámili, že omezí produkci a distribuci, neboť rozšiřuje výrobní kapacitu svého závodu v Belgii.

Provozní ředitel německé firmy Sierk Poetting dnes podle agentury AFP oznámil, že se obě společnosti chystají "zvýšit dodávky od týdne začínajícího 15. únorem" a během prvního čtvrtletí dodat slíbené množství vakcín.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes uvedla, že firma ve druhém čtvrtletí dodá o 75 milionů dávek více, než počítala původní dohoda. Celkem během letošního roku dostanou unijní země 600 milionů dávek její očkovací látky.

Společnosti se již podařilo rozšířit výrobu v belgickém závodě, navíc získala licenci k produkci v novém podniku v Německu, oznámil Poetting.

Evropská komise pro 450 milionů obyvatel unijních zemí v rámci společných smluv objednala celkem 2,3 miliardy dávek vakcíny. Brusel však v posledních týdnech čelí kritice, že Spojené státy, Británie či Izrael získávají vakcíny rychleji. Komise tvrdí, že problémy jsou na straně dodavatelů. Zásadní spor vede s firmou AstraZeneca, která nejprve oznámila, že do března dodá místo původně plánovaných 80 milionů dávek jen 31 milionů. Po tlaku ze strany Bruselu zvýšila v neděli objem úvodní dodávky na 40 milionů.

Podle šéfky programu společných nákupů Evropské komise Sandry Gallinaové bude mít EU celkově do konce března k dispozici celkem na 100 milionů dávek. V lednu podle ní země získaly 15 milionů, v únoru by to mělo být 33 a v březnu 55 milionů dávek.

"Neměli bychom se dívat na Spojené státy či nějaké jiné země a mít při tom komplex," řekla dnes Gallinaová europoslancům, kteří tvrdili, že EU zaostává v rychlosti vakcinace za USA, Británií či Izraelem.

Někteří kritici včetně evropských zákonodárců tvrdí, že komise se při vyjednávání s farmaceutickými firmami zaměřila spíše na nízkou cenu než na to, kdy vakcíny dostane. Podle Gallinaové však problém spočívá v tom, že firmy jako AstraZeneca nedodrží pro první období dohodnuté množství.

"Naše cena bude srovnatelná s tou pro Británii," řekla s odkazem na to, že dříve zveřejněných 1,78 eur (47 korun) za dávku od AstraZeneky není konečná cena. Ta se v případě EU skládá ze dvou částí, předem zaplaceného grantu od EK a částky následně placené státy. Podle Gallinaové se tak může vyšplhat až na 2,50 eur placených Británií. Právě cenový rozdíl přitom mnozí označují za příčinu, proč USA či Británie dostávají vakcíny dříve než EU.