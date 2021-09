Pevný díl penze od ledna vzroste o 350 Kč a zásluhový o 1,3 pct

Praha - Solidární část všech důchodů se od ledna zvýší o 350 korun a zásluhový díl penze se zvedne o 1,3 procenta. Průměrný starobní důchod tak poroste o 505 korun. Nařízení s valorizací, kterou stanovuje zákon, schválila dnes vláda. Na tiskové konferenci to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). K zákonnému přidání všichni lidé, kteří pobírají nějaký důchod, dostanou ještě bonus 300 korun měsíčně navíc.

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze dostávalo v pololetí od České správy sociálního zabezpečení téměř 2,86 milionu lidí. Průměrný starobní důchod dosahoval 15.385 korun. Penze se podle zákona upravují vždy od ledna. Zvyšují se o růst cen a polovinu růstu reálných mezd za sledované období. Solidární část důchodu musí odpovídat desetině průměrné mzdy.

"Vláda dnes schválila nařízení, kdy jsme definitivně udělali tečku za navýšením důchodů k 1. lednu příštího roku," řekla Maláčová.

Důchod se skládá ze solidární pevné částky a ze zásluhové procentní výměry podle odpracovaných let. Solidární díl, který je pro všechny stejný, se zvedá o 350 korun. Všichni také dostanou bonus 300 korun, který už dřív vláda prosadila.

Ceny rostly za sledované období od loňského července do letošního června o 2,8 procenta. K tomu se připočítá polovina růstu reálných mezd, která odpovídá 0,4 procenta. Celkem se tak průměrná penze zvýší o 3,2 procenta, tedy o 505 korun. Do solidární části z toho poputuje 350 korun. Zbytek posílí zásluhový díl. Ten se tak upraví o 1,3 procenta. Dodatečných 300 korun se pak ještě přičte k zásluhové výměře. Průměrný starobní důchod se od ledna zvedne s třísetkorunovým bonusem celkem o 805 korun. U lidí, kteří mají nižší než průměrnou penzi, bude celková přidávaná částka menší.

"Každý dostane 650 korun minimálně," poznamenala Maláčová.

Kolik bude valorizace stát, ministerstvo práce v podkladech k nařízení neuvádí. Píše jen, že s výdaji připravovaný rozpočet už počítá. Podle dřívějších informací by na zákonné přidání mělo být příští rok potřeba kolem 20 miliard korun a na třísetkorunový bonus dalších 10,6 miliardy Kč. Resort práce měl mít podle rozpočtového návrhu příští rok na penze o 24 miliard korun víc než letos, celkem měly výdaje činit 526,8 miliardy korun. Stejně jako penze by se měly upravit i příplatky k důchodům pro odbojáře, vězně komunismu a pozůstalé po nich. Měly by od ledna růst o 3,2 procenta.

Nařízení mění pro příští rok i částky pro stanovení nových důchodů. Do výdělku 17.121 korun se zahrne do základu pro výpočet celá suma. Nad tuto hranici do čtyřnásobku průměrné mzdy, který podle ministerstva práce činí 155.644 korun, se započítá 26 procent. Nad tento limit se už nezohledňuje nic.