Praha - Mezinárodní soutěž Operalia, kterou založil v roce 1993 Plácido Domingo s cílem objevovat nové operní talenty, se příští rok poprvé uskuteční v Praze. Vybraných 40 finalistů z celkového počtu až tisíce přihlášených se utká mezi 21. a 26. červencem v historické budově Národního divadla (ND) za doprovodu Orchestru ND řízeného Domingem. ČTK o tom informovala mluvčí Opery ND Eva Sochorová.

Soutěžící ve věku 18 až 32 let čekají tři kola, která budou přístupná veřejnosti. Z nich se deset nejlepších dostane do velkého finále, kde se rozhodne o vítězích v pěti kategoriích. O budoucích operních hvězdách rozhodne desetičlenná porota složená z uměleckých ředitelů prestižních operních domů, jako jsou například Metropolitní opera v New Yorku, La Scala v Miláně a další. "V Praze porotu doplní jeden Čech. Jeho jméno zatím není známé, stejně jako se teprve rozhodne o účastnících," uvedla Sochorová.

V minulosti v soutěži uspěli například tenoristé José Cura a Roland Villazón či koloraturní mezzosopranistka Joyce DiDonatová. Zkušenosti s Operalií mají také dva Češi. Basbarytonista Boris Prýgl v soutěži loni získal Cenu Birgit Nilssonové, do letošního semifinále v Lisabonu se zase probojoval tenorista Petr Nekoranec.

Praha se díky hostitelství soutěže zařadí po bok světových metropolí jako jsou Londýn, Los Angeles, Verona, Paříž, Mexico City nebo Peking. "O možnost uspořádat v Praze věhlasnou soutěž Operalia usilujeme již několik let. V konkurenci kulturně a ekonomicky silných světových metropolí se zdálo, že půjde o běh na dlouhou trať. Upřímný vztah Plácida Dominga k Praze, osobnostem i tradicím naší země, a také dobrá zkušenost z realizované spolupráce pomohla tento běh výrazně zkrátit," uvedli zakladatelé spolku Domingo-Mozart-Prague Gabriela Boháčová a Radek Hrabě.

Spolupráce s Domingem začala pro ND loni, když dirigoval Dona Giovanniho ve Stavovském divadle. Večer měl rozpočet zhruba 15 milionů korun a vzbudil rozpaky mezi odborníky. Grantová komise na ministerstvu kultury akci odmítla podpořit, tehdejší ministr Daniel Herman (KDU-ČSL) však udělil pořadatelům dotaci 6,5 milionu korun.

Další informace o projektu Operalia poskytnou pořadatelé během tiskové konference, která se na konci ledna bude konat v ND za přítomnosti Dominga.