Petržilková i Vondrová jsou na MS v semifinále na 400 m, Krsek a Müller vypadli

Budapešť - Členky bronzové smíšené čtvrtkařské štafety Tereza Petržilková a Lada Vondrová postoupily na mistrovství světa v Budapešti do pondělního semifinále běhu na 400 metrů. Jejich kolega ze štafety Matěj Krsek na tabulkově rychlejší soupeře nestačil a vypadl v rozběhu, stejně jako překážkář Vít Müller..

Nejrychlejší čas 49,90 sekundy mezi čtvrtkařkami zaběhla podle očekávání Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky, která je při neúčasti zraněné Američanky Sydney McLaughlinové-Levroneové největší favoritkou.

Obě Češky běžely jen dvanáct hodin po úspěšné štafetě, ale síly jim nechyběly. Petržilková se skvělým finišem posunula z pátého na třetí postupové místo v čase 51,30. Zaostala tak jen pět setin za svým osobním rekordem z mistrovství republiky v Táboře.

"Běželo se mi docela dobře. Až mě to překvapilo. Musím poděkovat přírodě, přály nám podmínky, bylo příjemně, bezvětří, teplo. I v rozcvičování jsem se cítila uvolněná. Povedlo se to," řekla českým novinářům.

Vondrová startovala v posledním, nejrychlejší rozběhu, který rychle zahájila Paulinová, stříbrná medailistka z posledních olympijských her i loňského mistrovství světa. Česká čtvrtkařka se protlačila na čtvrté místo, které sice na přímý postup nestačilo, ale čas 50,92 ano.

Vondrová běžela poprvé v kariéře pod 51 sekund a splnila limit pro účast na olympijských hrách v Paříži. "Myslím, že k tomu určitě pomohl včerejší bronz a že jsem dnes šla na start s čistou hlavou. Moc jsem nepřemýšlela a běžela, i když jsem trochu zmatkovala, když mě podbíhala ta Britka. Ale je tu spousta diváků, hnalo to dopředu. Věděla jsem, že Pauline běží rychle a že musím být co nejrychlejší," radovala se. Celkově se zařadila na 14. místo. Petržilková si zapsala 22. čas.

Dvojnásobná olympijská vítězka a obhájkyně zlata Shaunae Millerová-Uibová z Baham se po dubnovém narození syna nestihla dostat včas do formy a je mezi vyřazenými. Spojené státy přišly o další favoritku, neboť Britton Wilsonová se v rozběhu zranila.

Mezi muži byl překvapivě nejrychlejší teprve dvacetiletý Nor Havard Bentdal Ingvaldsen, který zaběhl národní rekord 44,39. Od loňska se zlepšil o více než jeden a půl sekundy a přiblížil se na šest setin evropskému rekordu Němce Thomase Schönlebe z roku 1987. Bez problémů postoupili tři exmistři světa Wade van Niekerk z Jihoafrické republiky, Steven Gardiner z Baham i Kirani James z Grenady, kteří vyhráli své rozběhy. Obhájce titulu Američan Michael Norman prožil nevydařenou sezonu a do Budapešti nepřiletěl.

Krsek v posledním rozběhu obsadil šesté místo a časem 45,99 výrazně zaostal za svým letošním maximem ze Zlaté tretry 45,62. Na rozdíl od čtvrtkařek mu po sobotním úspěchu už nezbylo dost sil a v celkovém pořadí obsadil 36. místo.

"Pocitově mi to připadalo daleko rychlejší, než to ve finále bylo. Těžko říct. Už v rozcvičení jsem cítil, že ty dvě čtvrtky v nohách mám, že to nebude stoprocentní. Na druhou stranu v závodě jsem se cítil mnohem lépe - super, všechno podle plánu. V cíli jsem i předběhl skvělého Američana (Bryce Deadmona). To bylo dobré, ale čas bohužel nebyl," uvedl.

Rozběh se nepovedl ani Müllerovi na 400 m překážek. Ve svém rozběhu obsadil až sedmé místo a časem 49,37 zůstal 41 setin za osobním rekordem z mistrovství republiky v Táboře. Celkově se zařadil na 24. místo. Nejrychlejší byl obhájce titulu Brazilec Alison dos Santos za 48,12.

V kvalifikaci diskařek předvedla nejdelší pokus olympijská vítězka Američanka Valerie Allmanová 67,14 metru. O třetí titul bude usilovat Chorvatka Sandra Perkovičová, která svým letošním maximem 65,62 m obsadila třetí místo za Číňankou Feng Pin.

Do finále proklouzla i čtyřiačtyřicetiletá francouzská veteránka Melina Robertová-Michonová, jejímž největším úspěchem je olympijské stříbro z Ria de Janeiro. Ve finále na MS je už podeváté, 25 let poté, co v Budapešti debutovala na mistrovství Evropy.

Výsledky mistrovství světa v atletice

Finále:

Ženy:

20 km chůze: 1. Pérezová (Šp.) 1:26:51, 2. Montagová (Austr.) 1:27:16, 3. Palmisanová (It.) 1:27:26, 4. Garcíaová Leónová (Peru) 1:27:32, 5. Gonzálezová (Mex.) 1:27:36, 6. Morejónová (Ekv.) 1:27:40, ...28. Martínková (ČR) 1:34:02.

Sedmiboj (po pěti disciplínách): 1. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 4925 (100 m př.:13,50 - výška: 186 - koule: 3,64 - 200 m: 23,48 - dálka: 654), 2. Hallová 4906 (12,97 - 183 - 14,54 - 23,56 - 615), 3. Hawkinsová (obě USA) 4799 (13,04 - 18: 3 - 14,40 - 24,38 - 616), 4. Vidtsová (Bel.) 4792 (13,33 - 180 - 14,40 - 24,23 - 635), 5. Weissenbergová (Něm.) 4757 (13,58 - 186 - 13,97 - 23,88 - 610), 6. Vanninenová (Fin.) 4639 (13,62 - 180 - 14,78 - 24,71 - 606).

Kvalifikace:

Muži:

400 m - rozběhy: 1. Ingvaldsen (Nor.) 44,39, ...36. Krsek (ČR) 45,99 - nepostoupil do semifinále.

400 m př. - rozběhy: 1. Dos Santos (Braz.) 48,12, ...24. Müller (ČR) 49,37 - nepostoupil do semifinále.

Ženy:

400 m - rozběhy: 1. Paulinová (Dom. rep.) 49,90, ...14. Vondrová 50,92, 22. Petržilková (obě ČR) 51,30 - postoupily do semifinále.

Disk: 1. Allmanová (USA) 67,14.