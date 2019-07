Petržela chce potrápit Spartu, což by pomohlo Slovácku i Plzni

Uherské Hradiště - Pikantní premiéru ve staronovém dresu zažije v prvním kole fotbalové ligy Milan Petržela. Po skončení smlouvy v Plzni se bývalý reprezentant vrátil po třinácti letech do Slovácka, které hraje v neděli na Spartě, tedy proti dlouholetému rivalovi Viktorie.

Návrat na Spartu ve slováckém dresu bude mít pro šestatřicetiletého ofenzivního záložníka ještě další rozměr. Právě na Letné si odbyl v září 2003 premiéru v nejvyšší soutěži a dal v ní také svůj první ligový gól. "Jo, vzpomínám si, prohráli jsme tam 1:3," vylovil v paměti přesný výsledek.

Na Letné zažil s Viktorií řadu třeskutých soubojů, plzeňská stopa a jeho dlouholeté působení na západě Čech zřejmě bude hrát roli i v neděli. "Už mě kluci z Plzně hecovali, abychom na Letné něco uhráli a obrali favorita," uvedl Petržela.

Nyní už ale myslí výhradně na pomoc Slovácku. "Budeme hrát hlavně za sebe a vynasnažíme se sparťany potrápit. Pro nás by to byl úspěch a ještě bych pomohl Viktorii," řekl s úsměvem.

Slovácku se upsal na dva roky, což je podle něj skvělé. "Dává mi to nějakou jistotu, že se za rok nebudu pakovat," zmínil hlavní důvod. S manželkou a čtyřletou dcerou se přestěhují do Uherského Hradiště, kam budou na zápasy dojíždět i příbuzní z rodného Vyškovska. "Teprve po úplném konci aktivní kariéry se rozhodneme, kde se usadíme natrvalo," řekl Petržela.

Na trávníku ho teď čeká nová situace. V Plzni hrál o tituly a evropské poháry, na Slovácku to vypadá na boj o útěk z barážových míst, jak předeslal trenér Martin Svědík. "Vím, že ambice jsou tady jiné než v Plzni, ale já jsem se rád vrátil do klubu, kde jsem se odrazil do světa. Teď chci Slovácku pomoct k co nejlepšímu umístění, nechci hrát jen o záchranu," uvedl Petržela.