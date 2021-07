Petržela byl rád, že Slovácko zlomilo prokletí v Liberci, po gólu imitoval kouče

Liberec - Záložník Milan Petržela byl rád, že fotbalisté Slovácka zlomili letité prokletí a v úvodním kole nové sezony poprvé v ligové historii dokázali vyhrát v Liberci. Osmatřicetiletý veterán k tomu pomohl jediným gólem, po kterém při oslavě napodoboval trenéra Martina Svědíka. Podle bývalého reprezentačního křídelníka je vítězství 1:0 pro celek z Uherského Hradiště důležitou psychickou vzpruhou před čtvrteční domácí odvetou 2. předkola Evropské konferenční ligy proti Plovdivu, v níž se Slovácko pokusí smazat manko 0:1 z prvního duelu.

"Slovácko tady nevyhrálo, takže jsme si to před zápasem říkali. Myslím, že nebylo potřeba vypisovat nějaké prémie, určitě to všichni máme v sobě, že se nám tu dlouhodobě nedaří. Takže jsme to chtěli zlomit. Teď pojedeme pět hodin v autobuse a určitě pojedeme s dobrou náladou. Perfektní tři body pro nás," řekl v nahrávce pro média Petržela.

Bývalý hráč Plzně rozhodl zápas U Nisy v 31. minutě poté, co jeho střelu z otočky ještě lehce tečoval liberecký Theodor Gebre Selassie. "Holzi (Holzer) to pravačkou centroval před bránu. Naštěstí pravačku nemá tak dobrou jako levačku, takže balon šel po zemi na přední tyč. Mně se podařilo obtočit přes stopera na levou nohu, z otočky jsem vystřelil a on to ještě trochu tečoval. Zapadlo to tam pěkně. Podařilo se mi tady už párkrát vstřelit gól, tak mi to tu asi vyhovuje," uvedl Petržela.

Svůj 52. gól v české lize oslavil chůzí s koleny vystrčenými do strany, čímž se snažil napodobit trenéra Svědíka. "Kluci mě do toho vyhecovali. Napodobuji trenéra, protože on ty nožky má trochu křivé," smál se Petržela. "Párkrát už jsem to udělal. Klukům se to líbilo, trenér proti tomu neměl námitky, tak jsem to udělal zase," dodal Petržela.

Slovácko v této sezoně poprvé ve své historii startuje v jednom ze tří největších evropských pohárů. Ve čtvrtek se představilo v Plovdivě a náročný závěr týdne zakončilo v Liberci. "Celý mančaft není moc zvyklý na to, že by se hrál takhle anglický týden. Pro tým to byla změna. Klukům jsem říkal, ať si nedávají do hlavy, že by je bolely nohy. Že jim to určitě nepomůže, když budou takhle přemýšlet," prohlásil Petržela, který dlouhá léta hrával poháry za Plzeň.

"Jdeme zápas od zápasu. V Plovdivu se nám to nepodařilo, ligu jsme teď taky začali venku. Vyhráli jsme, což je povzbuzující. Určitě je to lepší, než kdybychom tu nic neuhráli. Teď už všichni máme v hlavách čtvrteční utkání, které taky chceme zvládnout. Nepomohl nám gól, který jsme u nich dostali. Ale vytvořili jsme si víc šancí. V hlavách máme jen postup. Myslím, že na něj máme, s Plovdivem se dá hrát," konstatoval Petržela.

Zatímco v Bulharsku jen střídal, dnes nastoupil v základní sestavě. "Mám tréninkové manko. Byl jsem skoro celou přípravu zraněný, moc natrénováno nemám. Z toho důvodu jsem nehrál v Plovdivě od začátku. Teď jsem nastoupil, abych do sebe kondici zase načerpal," řekl Petržela, jenž v minulosti působil i v Jablonci, pražské Spartě a Augsburgu.