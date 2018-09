Litvínov - Útočník Jakub Petružálek chce pomoci dostat hokejisty Litvínova zpět do play off. Třiatřicetiletý odchovanec se domů na sever Čech vrátil po třech letech. V roce 2015 se podílel na historickém titulu Litvínova, který následně ve dvou ze tří sezon zachraňoval účast v extralize v baráži. Petružálek věří, že teď se tvoří opět úspěšnější kádr.

Věří, že Litvínov po těžkém boji o záchranu bude bojovat o play off. "Nechci říkat takové to ohrané: 'Doufáme, doufáme...' Chci se porvat o šestku. S tím, jaké teď máme mužstvo, tak je to náš cíl. V posledních čtyřech určitě skončit nechci," řekl Petružálek v rozhoru s novináři po dnešní tiskové konferenci Vervy.

Petružálek po zisku titulu odešel do švédského Örebra, potom působil i krátce v Dynamu Moskva a poslední dvě sezony hrál v Třinci. Po uplynulém ročníku jej zlákal Litvínov a podepsal tříletou smlouvu s opcí. "Probíhá tady restart oproti tomu, co bylo poslední tři sezony. I z toho důvodu jsem se vrátil. Udělaly se určité změny, teď se chce každý o tu šestku poprat," podotkl Petružálek.

Bronzový medailista z mistrovství světa ve Stockholmu a Helsinkách z roku 2013 je největší posilou týmu. Zařadil se do útoku s Jurajem Mikúšem a Jakubem Černým, který by měl pomoci v produktivitě duu z elitní formace Františku Lukešovi a Viktoru Hüblovi.

"Doufám, že se vrátíme k tomu, co bylo v roce 2015. Byly tam dvě lajny, které se dokázaly podělit o góly. Když neměla jedna lajna den, tak měla druhá. Zatím to vypadá, že to bude i teď. Je těžké, když to 52 zápasů stojí na jedné lajně a všichni na Frantu s Viktorem koukají, že mají dávat góly," podotkl Petružálek.

"Máme kvalitní i třetí a čtvrtou lajnu, jsou tam zase kluci, kteří jsou na tom silově výborně. Myslím, že tým bude zase letos kompaktní. Chceme hrát jednoduchý systém - rychlý a útočný hokej, snažit se co nejmíň hrát v obranné třetině a samozřejmě nepouštět soupeře do protiútoků," popsal Petružálek.

Doufá, že se Severočeši oklepou z boje o záchranu minimálně podobně jako v sezoně 2016/17, kdy skončili sedmí. "Ukáže to sezona. Příprava je jedna věc, ale v extralize uvidíme, s čím přijdou ostatní týmy. Je to celé o dodržování toho, co si nastavíme" řekl.

Je rád, že si tým po změnách a pod novým trenérem Milanem Razýmem dobře sedá. "Systém není nijak abnormální na přemýšlení. Ani nejsem zastáncem toho, aby se dělaly velké videoporady. To ani nemáme, je to založené na jednoduchosti. Je to jen o snaze hráčů. Myslím, že to všichni přijali, všem to vyhovuje od první do čtvrté lajny. Je to jen o tvrdé práci," podotkl.

"Myslím, že chemie byla poznat na tom posledním zápase, i když to bylo s prvoligovým týmem," vrátil se k úterní generálce na extraligu s Ústím nad Labem (6:2). "Lajny jsou víceméně vytvořené a budeme doufat, že se nikdo nezraní a vstoupíme prvním zápasem vítězně," těšil se na start soutěže za týden v pátek v Mladé Boleslavi.