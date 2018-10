Litvínov (Mostecko) - V sobotu uspěl hokejový útočník Jakub Petružálek ve volbách do zastupitelstva obce Litvínov a dnes slavil s litvínovskou Vervou v duelu 8. kola extraligy výhru v boji o prvenství v extralize proti Hradci Králové. Svůj politický úspěch na kandidátce strany SNK Evropští demokraté třiatřicetiletý Petružálek moc neřešil a soustředil se především na hokejové povinnosti.

"Vůbec jsem to neslavil. Jsem rád, že je to tak nějak za námi a můžu se zase stoprocentně věnovat hokeji," řekl novinářům Petružálek, který byl za svou stranu zvolen do zastupitelstva spolu s předsedou představenstva a generálním ředitelem litvínovského klubu Jiřím Šlégrem.

Petružálek to nebere tak, že by automaticky musel v zastupitelstvu působit. "Nemusím nic. Musím jen umřít a naučit svoje děti chodit. Zítra máme volno od hokeje, tak si sedneme a uvidíme, jaké budou další kroky," dodal k politickém kariéře.

Petružálek si užíval především dnešní vítězství na ledě. Litvínov po pátečním první porážce v sezoně doma proti Třinci (0:2) zvládl duel s Hradcem, který v minulém kole sebral Vervě vedení. Teď se Severočeši vrátili opět do čela.

"Věděli jsme proti Hradci, že to bude strašně těžký. Plní výborně systém a je obtížném proti nim hrát. Jsem rád, že i když jsme prohrávali 0:1, dokázali jsme se dát dohromady. Plnili jsme, co se nám proti Třinci nedařilo, udrželi jsme výhru 2:1," prohlásil Petružálek.

Litvínov prohrál dosud v sezoně jediný ze osmi zápasů. Ale hráči se hned snažili z prohry s Oceláři poučit. "Jakmile se odkloníme od toho, co trenéři chtějí, tak nás to může stát body. Mám strašnou radost, že jsme dnes osmnáct minut udrželi vedení 2:1. To nás zase nakopne do dalších kol. Jsme rádi, že po zápase s Třincem jsme se vrátili na vítěznou vlnu," uvedl Petružálek.

V minulé sezoně Litvínov bojoval o záchranu v extralize až do posledního kola baráže, teď si užívá podařený start. Petružálek, který s mateřským klubem slavil v roce 2015 historický titul a v létě se vrátil po působení v Örebro, Dynamu Moskva i Třinci, věřil v dobrou sezonu.

"Jakmile se nastaví rozumná pravidla a lidi to dodržují, tak to může fungovat," podotkl. Nabyté sebevědomí je podle něj na mužstvu hodně znát. "Dovolíte si věci, které si normálně nedovolíte. Na klukách to bylo minulou sezonu. Párkrát jsem přišel do kabiny a bylo tam dvacet slepic bez hlavy. Teď jsou tam srandičky, je to uvolněnější, tréninky se jedou padesát minut naplno. Všichni to dělají s větší vervou."

Litvínov se dokázal vyrovnat i s odchodem beka Karla Kubáta do Vladivostoku do KHL či absencemi dalších obránců Marka Baránka či Daniela Sörvika.

"Vždycky je to v hokeji o tom, že když někdo vypadne, někdo jiný dostane šanci. Dneska se toho zhostili mladí kluci výborně. Skvěle zahráli Doudys (Lukáš Doudera), Strejda (Jan Strejček) a další kluci. Plnili, co měli, tedy dostávat puky z našeho obranného pásma a hrát tam co nejmíň," dodal Petružálek.