Petrof loni zvedl tržby o čtvrtinu na 319 milionů korun a znásobil zisk

Hradec Králové - Rodinná společnost Petrof Hradec Králové, která je předním evropským výrobcem pian a klavírů, loni zvedla tržby o čtvrtinu na 318 milionů korun. Šlo tak o největší prodej za posledních 13 let. Zisk podnik znásobil na 34,5 milionu korun z předloňských 9,9 milionu korun. Letos podnik očekává tržby i zisk nižší. ČTK to na dnešním veletrhu hudebních nástrojů Promuzika v Hradci Králové řekla prezidentka a majitelka Petrofu Zuzana Ceralová Petrofová.

Po osmnáctiprocentním poklesu prodejů v roce 2020, který byl způsobený epidemií koronaviru, zažil Petrof loni úspěšný rok. "Posílili jsme prodeje v Evropě na úkor jiných výrobců, kteří měli problémy s výrobou kvůli nedostatku komponent dovážených z Číny. Do Evropy se také z Asie dostalo méně nástrojů kvůli tamním covidovým uzávěrám a velkým problémům s dopravou," řekl Ceralová Petrofová, která je představitelkou páté generace rodiny Petrofů.

Poptávku po hudebních nástrojích podle ní loni podpořila i celosvětově rostoucí inflace, kdy vzrostl zájem především o dražší modely pian a klavírů. "Lidé cítí, že je potřeba uložit peníze do něčeho s vysokou a trvalou hodnotou. Vzrostla poptávka i po nástrojích na zakázku," řekla. V růstu tržeb se podle ní projevily i vyšší ceny nástrojů, do nichž podnik musel promítnout zvýšené náklady.

Výroba pian a klavírů v hradecké továrně loni meziročně vzrostla zhruba o čtvrtinu na 1300 nástrojů. "Naší výhodou proti jiným výrobcům je to, že si 80 procent komponent dokážeme vyrobit či jinak zajistit sami a nejsme závislí na součástkách z Asie. Pro výrobu jsme také měli dostatečné zásoby materiálu," řekla Ceralová Petrofová. V Číně pro tamní trh Petrof loni licenčně vyrobil 4000 pian značek Rösle, Scholze, Fibich a Akord.

Odbyt v Číně a v Asii se na loňském prodeji podílel asi 35, procenty, podíl Evropy vzrostl asi o čtvrtinu na přibližně 30 procent. Odbyt v Česku byl přes deset procent, dalšími významnými odbytišti loni byly USA, Austrálie a Rusko a další země Společenství nezávislých států (SNS).

Letos se Petrof musí kvůli únorovému vpádu Ruska na Ukrajinu vyrovnat s úplným zastavením exportu do Ruska i na Ukrajinu. Celkem jde o odbyt za přibližně 35 milionů korun. "Snažíme se nástroje prodat na jiné trhy, zatím se to daří. Máme z Estonska zakázku na červenec na 15 klavírů do škol. Další šance vidíme v balkánských zemích, v Norsku či v Kanadě," řekla Ceralová Petrofová. Celkem Petrof, jehož vznik sahá do roku 1864, dodává do asi 65 zemí.

I kvůli nejistotě v dodávkách materiálů má Petrof letošní plán tržeb proti loňské skutečnosti snížený na přibližně 310 milionů korun. Zdražení vstupů se promítne do tvorby zisku, který podnik plánuje na úrovni deseti milionů korun. "Například za litinové rámy jsme loni zaplatili o čtyři miliony korun více a letos jen za první čtvrtletí byl u rámů nárůst o 3,7 milionu korun. Plánovat je značně složité, dodavatelé nyní ceny garantují třeba jen na týden," řekla majitelka Petrofu.

Nejisté je také to, zda se Petrofu podaří letos naplnit záměry v licenční výrobě pian v Číně. "Mnoho měst i výrob je v Číně kvůli jejich nulové toleranci k epidemii covidu stále uzavřených. Nesmí se tam cestovat, nemáme víza, nejsou veletrhy, nejsou kontakty, všechno jde po skype," popsala složitou situaci Ceralová Petrofová.

Počet zaměstnanců podnik díky růstu výroby zvýšil na současných asi 220. Loni v průměru zaměstnával 206 lidí. Mzdy podnik v prvním čtvrtletí zvýšil o sedm procent.

Petrof také rozvíjí mimohudební výrobu, pro kterou využívá své technologie zpracování dřeva. Vyrábí například akustické dřevěné panely do interiéru, luxusní nábytek na míru, dřevěné šachy, rezonátory na mobily či humidory. Objem této výroby je zatím na úrovni pěti milionů korun a podnik jej hodlá zvyšovat.

Petrof je také provozovatelem obchodního a kulturního centra Petrof Gallery, které otevřel v závěru roku 2017 na okraji výrobního areálu v Hradci Králové. Jeho součástí jsou prodejní salon, hudební kavárna a víceúčelová hala pro 500 lidí pro pořádání koncertů, konferencí či společenských setkání.

Hospodaření společnosti Petrof v letech 2012 až 2021:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tržby (mil. Kč) 220 211 227 232 234 254 285 310 255 318 Zisk (mil. Kč) 9 8,1 7,3 6,7 8,4 12,6 12,5 11,2 9,9 34,5 Průměrný počet zaměstnanců 213 219 211 214 208 205 247 257 215 206

Zdroj: Petrof s.r.o.