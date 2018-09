Baku - Judista Pavel Petřikov obsadil na mistrovství světa v Baku dělené deváté místo v kategorii do 66 kilogramů. Po dvou výhrách v osmifinále podlehl juniorskému mistru světa a světové dvanáctce Danielu Cargninovi z Brazílie. Do světového žebříčku a olympijské kvalifikace si tak připíše 320 bodů.

"Když se řekne deváté místo na mistrovství světa, tak to zní dobře, ale teď jsem spíše zklamaný z toho osmifinále. To jsem úplně nezvládl, protože jsem dvakrát upadl na to samé. Nepoučil jsem se. To by se mi stávat nemělo," řekl pro ČTK a Radiožurnál Petřikov.

Dvaatřicetiletý judista z Hradce Králové byl loni na MS pátý, ale v nižší kategorii do 60 kilogramů. A do turnaje vstoupil ve 2. kole proti Bekturovi Rysmambetovovi z Kyrgyzstánu, který ještě nedávno zápasil ve vyšší váze do 73 kilogramů. Silově tak měl oproti českému judistovi navrch, ale Petřikov byl aktivnější a nutil soupeře převážně se bránit. V prodloužení už ale Kyrgyz náporu neodolal a upadl na wazari.

Výrazně lepší byl Petřikov i proti Srbovi Strahinjovi Bunčičovi, který byl vyšší a Petřikov se těžko prosazoval přes jeho dlouhé paže. V prodloužení už se mu to ale povedlo a hodil soupeře na ippon.

"Už jsem se s ním pral na soustředění v Maďarsku a moc mi nevyhovoval, protože má opravdu dlouhé paže. A když je naplno napne, tak mu dosáhnu tak po lokty. Ale v prodloužení jsem ho překvapil svou technikou," popisoval Petřikov.

V osmifinále však narazil, když si na něj vyšlápl mladý Brazilec Cargnin. Nejprve ho hodil na wazari, což sudí ocenil až dodatečně, a chvíli na to stejnou technikou i na ippon.

"S prvními dvěma zápasy mohu být spokojený, ale pak převzal iniciativu Brazilec a ukázal mi, jak se dělá protočená seoinaga," litoval Petřikov. "Prohra nemrzí, protože je to dobrý judista a má před sebou velkou kariéru, ale způsob prohry ano. Bylo to zbytečné a mrzí, že jsem se s ním nepopral déle. Byl v úchopu hodně silný. A nechápu, že jsem se nepoučil. To je hrubka na mém výkonu," dodal.