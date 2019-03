Praha - Zvolením Zuzany Čaputové prezidentkou Slováci jednoznačně potvrdili proevropskou orientaci země a zájem na co nejlepších vztazích se svými sousedy. Na twitteru to uvedl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). Čaputové ke zvolení do funkce prezidentky pogratuloval. K vítězství jí gratulovali i předsedové ODS, lidovců či TOP 09.

"Srdečně gratuluji paní Zuzaně Čaputové ke zvolení do funkce prezidentky Slovenské republiky!," napsal v noci Petříček na twitteru.

Čaputové k vítězství v prezidentských volbách pogratuloval také předseda ODS Petr Fiala. "Přeji jí, aby dokázala naplnit velké naděje, které do ní voliči na Slovensku vložili," dodal.

Blahopřání na twitteru připojil i nově zvolený předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Češi a Slováci si podle něj i nadále zůstanou blízcí. Bývalý místopředseda lidovců Marian Jurečka v gratulaci vyjádřil i velkou radost.

Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila je zvolení Čaputové dobrou zprávou pro ČR. "Věřím, že přátelské vztahy mezi našimi zeměmi budou pokračovat. Paní Čaputové k vítězství gratuluji a doufám, že se i my brzy dočkáme slušného prezidenta, který hledí vpřed a není zatížen minulostí,! napsal Pospíšil na twitteru.

Právnička a protikorupční aktivistka Zuzana Čaputová bude první ženou v čele slovenského státu. Podle předběžných výsledků vyhrála sobotní druhé kolo prezidentských voleb na Slovensku nad svým soupeřem, místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem v poměru 58,40 ku 41,59 procenta hlasů. Konečné oficiální výsledky budou vyhlášeny dnes v poledne. Čaputová dala najevo, že chce dodržet tradici a že její první zahraniční cesta coby nové hlavy státu povede do České republiky. "Českou republiku vnímám jako bratrský národ. Prezidenta (Miloše) Zemana respektuji jako legitimně zvoleného prezidenta," řekla Čaputová na novinářský dotaz. Zeman minulý týden přijal Šefčoviče a popřál mu úspěch v prezidentských volbách.