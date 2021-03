Petříček: Zemanovi jsem trnem v oku i kvůli Dukovanům

Praha - Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) si za svou prací stojí, případné výměny ve vládě jsou podle něj jasně dány koaliční smlouvou. Reagoval tak na dotaz ČTK po dnešním vyjádření prezidenta Miloše Zemana, který požaduje odvolání Petříčka, ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) i ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ireny Storové. Petříček míní, že je Zemanovi trnem v oku kvůli upozorňování na bezpečnostní rizika tendru na stavbu bloku v Jaderné elektrárně Dukovany či odmítání očkování necertifikovanými ruskými či čínskými vakcínami.

Zeman chce odvolání Blatného a Storové kvůli jejich postoji k ruské vakcíně Sputnik V. Jejím odmítáním podle něj nesou odpovědnost za úmrtí lidí v Česku na covid-19. V rozhovoru kritizoval i Petříčka, ke kterému má výhrady dlouhodobě.

"Chápu to tak, že jsem trnem v oku proto, že upozorňuji na bezpečnostní rizika tendru na dostavbu Dukovan a odmítám očkování lidí necertifikovanými ruskými či čínskými vakcínami. Za svou prací si stojím a výměny ve vládě jsou jasně dány koaliční smlouvou," řekl Petříček. Už dříve uvedl, že vůči rizikovým uchazečům by měla být bezpečnostní výjimka uplatněna hned na začátku tendru na stavbu nového bloku v Dukovanech.

"Pan premiér ani předseda (ČSSD Jan) Hamáček se mnou o tom nehovořili," doplnil později ministr.

Mezi možnými uchazeči dukovanského tendru jsou podle dostupných informací ruský Rosatom, čínská společnost CGN, severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP. Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) připustil, že výběrové řízení bude pravděpodobně bez čínského zájemce, upravily by se tak některé varianty možných scénářů. Mezi ty patří pozvání tří uchazečů ze zemí EU a NATO bez Číny i Ruska. Dále doplnění tří zemí o Rusko, které by se stalo subdodavatelem některé části stavby, nebo pozvání všech čtyř účastníků. Další variantou pak bylo odložení výběrového řízení až po letošních sněmovních volbách.

Zeman řekl, že nebude podporovat Petříčkovu kandidaturu na předsedu ČSSD. Ministry prezident odvolává podle ústavy na návrh předsedy vlády. S odvoláním Petříčka by musela souhlasit podle koaliční smlouvy sociální demokracie. "Myslím, že předseda Hamáček bude preferovat zájmy našeho státu před úzkými stranickými zájmy," poznamenal Zeman. Odvolání Petříčka považuje za reálné. Vicepremiér Hamáček dnes odkázal na dosavadní praxi, kdy o obsazení svých ministerstev rozhodují ANO a ČSSD podle vlastního uvážení. Pokud by měl výhrady k Petříčkovi, sdělil by mu je, řekl.

Zeman prosazuje, aby Česko při očkování využilo ruské i čínské vakcíny. Blatný požaduje, aby byly vakcíny schváleny v rámci Evropské unie, stejně jako ostatní nyní využívané očkovací látky.