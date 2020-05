Petříček žádal Polsko o otevření přechodů, Poláci chtějí tranzit

Praha - Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) informoval polského kolegu Jacka Czaputowicze, že Česko je připraveno se zeměmi s podobnou epidemiologickou situací plně otevřít hranice v první polovině června. Zároveň jej požádal, aby Polsko zvážilo otevření dalších hraničních přechodů hlavně v Libereckém a Královéhradeckém kraji. Polský ministr naopak požadoval, aby Česko připustilo tranzitní pohyb polských pracovníků přes české území do dalších zemí. Petříček to projedná na vládě. Ministři to sdělili novinářům na tiskové konferenci po dnešním jednání.

"Jednali jsme v první řadě o otázce možného otevření hraničních přechodů za stávajících podmínek. Především z našich regionů zaznívá žádost na otevření dalších hraničních přechodů v Libereckém nebo Královéhradeckém kraji. Prioritně bychom chtěli, jestli by polská strana mohla zvážit otevření dodatečných přechodů," řekl Petříček.

"Otevření dalších přechodů je velmi důležité pro nastartování ekonomiky a podporu turismu. Řada firem v kraji zaměstnává polské pendlery, pro které je důležité, aby se mohli bez problémů dostat do práce," komentoval jednání ministrů královéhradecký hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

V kraji fungují přechody v Náchodě a v Královci na Trutnovsku. Podle hejtmana by se opět měly otevřít například přechody ve Starostíně na Trutnovsku a v Orlickém Záhoří a v Olešnici v Orlických horách na Rychnovsku. Podle odhadu krajské Hospodářské komory v okresech Trutnov, Náchod a Rychnov nad Kněžnou pracuje kolem 5500 pendlerů z Polska. Nejvíce Poláků dojíždí do závodu Škody Auto v Kvasinách na Rychnovsku.

"V posledních dnech Polsko připustilo i tranzitní pohyb občanů Evropské unie, kteří využívají Polsko jako tranzitní zemi cestou do práce, dojíždějí například do Litvy nebo Německa. Požádal jsem pana ministra Petříčka, aby Česká republika zvážila podobné řešení vůči polským pracovníkům a zaměstnancům cestujícím za prací přes Česko," uvedl Czaputowicz. Pracovníci jezdící do Rakouska tak podle něj musejí objíždět ČR například přes Německo. Téma chce Petříček řešit na vládě.

"Já jsem také pana ministra informoval o tom že Česko je připraveno se zeměmi, které budou mít podobnou epidemiologickou situaci a své hranice plně otevřít v první polovině června," řekl Petříček. Dnešní jednání považuje za začátek debaty o kompletním otevření hranic a za první krok k postupném návratu k normálnímu režimu.

Petříček připomněl, že v pondělí bude vláda jednat o rozdělení zemí na rizikové a nerizikové. Česko by pak mohlo upustit od testů na covid-19 u lidí, kteří se budou vracet ze států, co budou z epidemiologického hlediska nerizikové. Takové uvolnění hraničního režimu by mělo nastat 15. června.

"V tuto chvíli naši zdravotničtí experti připravují metodologii, jak nastavit systém podle objektivních kritérií, zejména vývoje epidemiologické situace v konkrétní zemi. Není možné zatím předjímat, jak to potom bude fungovat v případě jednotlivých států. Jsem přesvědčen, že v případě našich sousedů je situace relativně dobrá," dodal ministr.

Česko chce víc informací o vývoji v polském dolu Turów

Česko by uvítalo detailnější informace o dalším vývoji v záležitosti prodloužení těžby v polském dolu Turów u českých hranic. Po dnešním jednání se svým polským protějškem Jackem Czaputowiczem to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Ministerstvo životního prostředí o dalším postupu kvůli prodloužení těžby rozhodne podle dřívějšího vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) pro ČTK do konce června na základě právní analýzy.

Polský hnědouhelný důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Koncese pro těžbu měla firmě teď v dubnu skončit, polské ministerstvo klimatu ji ale v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužilo. Polsko vydalo rozhodnutí o prodloužení i přes výslovný nesouhlas české vlády a výtky poslanců Evropského parlamentu.

"Já jsem pana ministra požádal o lepší komunikaci v této záležitosti. Česko by uvítalo více detailnější informace o dalším vývoji," poznamenal Petříček. Liberecký kraj chce, aby Česko podalo žalobu k evropskému soudu. K posouzení této možnosti dříve vyzval ministerstva životního prostředí a zahraničí také sněmovní výbor pro životní prostředí.

Hnědouhelný důl v Turówě by se měl postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních, Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Důl se má rozrůst o 14,6 hektaru podél silnice z Žitavy do Bogatyně. V Česku jsou nejblíže obce Uhelná, Václavice, Oldřichov na Hranicích a Hrádek nad Nisou. Obyvatelé z příhraničí se obávají nejen ztráty pitné vody, ale také hluku a prachu nebo propadů půdy. Polská strana ale zásadnější vliv na české území odmítá.