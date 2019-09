Petříček ve Švédsku: Stále existují hrozby pro naši svobodu

Stockholm - Demokracii nemůžeme brát jako samozřejmost, stále existují hrozby a rizika pro svobodu, ve které žijeme. Při dnešním zahájení výstavy k 30. výročí sametové revoluce to ve Stockholmu prohlásil český ministr zahraničí Tomáš Petříček. V rámci výstavy je v centru švédské metropole rovněž umístěna i nová verze růžového "tanku" českého umělce Davida Černého. Šéf české diplomacie je ve Švédsku na jednodenní návštěvě, bude jednat mimo jiné se švédským ministrem obrany či předsedou parlamentu.

„Myslím, že po celém světě vidíme to, že demokracie není něco, co můžeme brát za dané. Hrozby přicházejí v podobě nových populistických hnutí, v podobě extremismu, v neschopnosti vést dialog, ale také v tom, že zpochybňujeme některé základní hodnoty, na kterých naše společnost stojí,“ uvedl ministr Petříček. „To je myslím ta hrozba, které musíme čelit. K tomu je třeba doplnit, že stojíme před novými výzvami. Proto si myslím, že platí, co studenti v roce 1989 psali na zdi: Kdy jindy než teď, kdo jiný než my,“ dodal šéf české diplomacie.

Bojové vozidlo pěchoty, nabarvené na růžovo a vystavené ve Stockholmu, bylo roku 1989, v době pádu berlínské zdi, součástí jednotek rychlého nasazení komunistické Německé demokratické republiky. Později ho zakoupila švédská armádá a dnes je ve vlastnictví společnosti Saab Bofors Test Center. Jak uvedla ředitelka českého centra ve Stockholmu Zuzana Kabelková, přímo David Černý "tank" nebarvil, nicméně dal potřebné instrukce. Stroj byl kvůli výstavě jen zapůjčen a po jejím skončení na konci září bude muset být opět přebarven na zeleno a vrácen.

Původní růžový tank Davida Černého byl vystaven na tehdejším náměstí Sovětských tankistů (dnes náměstí Kinských) na počest Rudé armády a její role při osvobození Prahy v roce 1945. Mnozí však tank vnímali spíše v souvislosti s okupací Československa v roce 1968. V dubnu 1991 David Černý tank kontroverzně přemaloval na růžovo. O několik týdnů později byl stroj přemístěn do muzea.