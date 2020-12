Petříček: Spolupráce ČSSD se Zelenými je jednou z možností

Praha - Spolupráce se Stranou zelených i s odbornou veřejností v parlamentních volbách v příštím roce je podle ministra zahraničí a místopředsedy ČSSD Tomáše Petříčka pro sociální demokracii jednou z možností. Řekl to dnes novinářům. Dovede si představit účast ČSSD v dlouhodobějším projektu založeném na kooperaci s dalšími subjekty či osobnostmi, strana se podle něj musí otevřít.

"Podle mého názoru jedna z možností je spolupráce se Stranou zelených, s odbornou veřejností, s lidmi, kteří se věnují konkrétním oblastem společenského života. Sociální demokracie se určitě musí otevřít, a to se ukázalo i v krajských volbách. Uspěli jsme tam, kde jsme byli otevření, navázali spolupráci se starosty, osobnostmi v daném kraji," řekl Petříček.

ČSSD v letošních senátních volbách neobhájila ani jeden z deseti mandátů a zbyli jí tři senátoři. V krajských volbách pak poprvé od roku 2004 nezvítězila ani v jednom kraji a ztratila většinu zastupitelských mandátů. Například v Královéhradeckém kraji v koalici se Zelenými obdržela téměř devět procent, pardubický hejtman Martin Netolický vedl ve volbách uskupení 3PK.

"Pro mě to ale není otázka pouze jednorázové spolupráce k blížícím se parlamentním volbám. Chtěl bych, aby sociální demokracie byla součástí dlouhodobějšího projektu, který by nasměroval Česko do další dekády, pomohl překonat současnou krizi, ale také zajistil stabilitu a předvídatelnost pro miliony našich občanů, kteří jsou znejistěni tím, co nás v dalších letech čeká. Nejen kvůli (koronavirové) pandemii, ale také třeba kvůli globálnímu oteplování, tlaku na změny v hospodářství, tlaku na zaměstnance kvůli přechodu na digitální technologie a robotizaci," poznamenal Petříček.

Je přesvědčený, že se sociální demokracie příští rok opět do Sněmovny dostane. Spolupráce s hnutím ANO ve vládě má podle něj jako jakákoli jiná koaliční kooperace svá úskalí, ale s tím sociální demokraté do vlády šli. Podle jeho osobního názoru by ale ČSSD měla hledat do budoucna jiné partnery. "Na sjezdu určitě bude debata, proto chceme, aby proběhl za fyzické účasti delegátů, aby diskuse byla živá a mohli jsme si jasně říci, jak chceme postupovat nejen k volbám, ale také jaká jsou klíčová témata pro nadcházejících několik let a jak sociální demokracie bude postupovat po vyhlášení výsledků parlamentních voleb," řekl Petříček.

ČSSD přesunula kvůli koronavirové epidemii sjezd z původně plánovaného lednového termínu na 9. a 10. dubna příštího roku. ČSSD bude volit vedení a hodnotit výsledky krajských a senátních voleb. Petříček neplánuje funkci místopředsedy strany obhajovat, ucházet se bude pozici předsedy pražské sociální demokracie. Naopak předseda ČSSD Jan Hamáček po volbách řekl, že se vedení strany vzdát nehodlá, protože ji nechce destabilizovat.