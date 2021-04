Petříček skončil jako ministr zahraničí, úřad dočasně povede Hamáček

Praha - omáš Petříček (ČSSD) skončil jako ministr zahraničí, prezident Miloš Zeman ho odvolal dnes odpoledne. Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka končí proto, aby byla strana před říjnovými volbami srozumitelná. Odmítl, že by Petříčka navrhl odvolat kvůli prezidentovi, který ministra dlouhodobě kritizoval a nedávno k jeho odchodu vyzval. Petříček odvolání považuje za politické rozhodnutí. Místo šéfa diplomacie Hamáček nabídl ministrovi kultury Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD), který už jednou resort řídil. Zaorálek serveru Novinky.cz řekl, že se necítí připraven opustit ministerstvo kultury. Než se k nabídce vyjádří, je vedením diplomacie pověřen Hamáček. Nabídku na funkci ministra kultury dostal poslanec ČSSD a starosta Náchoda Jan Birke.

Petříček nezaznamenal od Hamáčka konkrétní kritiku své práce v čele české diplomacie. "Respektuji, že nové vedení sociální demokracie to chce takhle učinit," řekl. ČSSD v pátek zvolila nové vedení, v čele zůstal dvaačtyřicetiletý Hamáček, proti kterému devětatřicetiletý Petříček neúspěšně kandidoval. Petříček je kritikem vládní spolupráce s ANO, pro ČSSD chce nadále pracovat.

"Odcházím se vztyčenou hlavou, za své kroky v posledních dvou a půl letech se nestydím. Vždy jsem prosazoval proevropskou, prozápadní orientaci České republiky a kontinuitu naší zahraniční politiky," řekl Petříček, který se ministrem stal v polovině října 2018. Bývalý místopředseda sociální demokracie zopakoval, že je dlouhodobě trnem v oku prezidentovi kvůli názoru na bezpečnostní rizika stavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany nebo na očkování proti covidu-19. Uvedl ale také, že na některé otázky měli se Zemanem podobný pohled, a to například na roli Severoatlantické aliance (NATO) nebo na otázku mezinárodního terorismu.

Hamáček dnes uvedl, že odvolání Petříčka navrhl proto, že sociální demokracie musí působit před volbami srozumitelně. Petříček podle Hamáčka na sjezdu minulý týden nabízel jinou koncepci a postoj k vládě. Hamáček odmítl, že by Petříček končil kvůli premiérovi nebo prezidentovi. Prezident je dlouhodobým zastáncem vakcíny Sputnik V. Hamáček dnes řekl, že chce, aby bylo Česko připraveno na okamžitý nákup ruské vakcíny, až ji schválí Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Neschválenou vakcínou by podle něj Česko očkovat nemělo a nebude. V případě nutnosti je ochoten odcestovat i do Moskvy.

Petříčkovo místo Hamáček nabídl Zaorálkovi, který se zatím rozhoduje. Než se k nabídce vyjádří, je vedením diplomacie pověřen Hamáček. Funkci už vykonával v době, kdy prezident odmítal jmenovat ministrem Miroslava Pocheho. Hamáček věří, že rozhodnutí padne v řádu dnů, až Zaorálek dokončí některé projekty na ministerstvu kultury. Pokud Zaorálek funkci přijme, na kulturu by měl podle Hamáčka nastoupit bez průtahů Jan Birke. Ten ČTK potvrdil, že nabídku řídit ministerstvo kultury dostal. Dnes po 11:00 přijel na jednání s premiérem do Strakovy akademie. Prezident o víkendu prohlásil, že Birke by byl vynikajícím ministrem kultury. Jedenapadesátiletý Birke ČTK řekl, že chce případně na svého předchůdce navázat. Zaorálka považuje za excelentního ministra kultury. Pozici náchodského starosty si chce ponechat, není to podle něj v rozporu s výkonem funkce ministra a nebojí se, že by obě činnosti časově nezvládal. Rád by dál například jako starosta oddával.

Některé kulturní instituce premiéra vyzvaly, aby ministra kultury neměnil. K otevřenému dopisu Českého střediska Mezinárodního divadelního ústavu (ITI), zastřešujícího 14 organizací, se přes víkend přidaly třeba Svaz českých knihkupců a nakladatelů nebo Česká asociace festivalů. Zaorálek serveru Novinky.cz dnes řekl, že se necítí připraven opustit ministerstvo kultury a vrátit se do čele české diplomacie. "Ne, to tedy nejsem," reagoval na dotaz, zda je připraven Petříčka nahradit a přenechat úřad Birkemu.

Někteří regionální politici ČSSD kritizují odvolání Petříčka. Míní, že jde o vyřizování účtů po sjezdu. Podle nového místopředsedy strany Jiřího Běhounka a některých dalších krajských zástupců sociální demokracie měl Petříček odstoupit sám. Robin Povšík, předseda středočeské ČSSD, která je Hamáčkovou domovskou organizací, míní, že Petříček odpuzuje voliče, na které cílí nové vedení ČSSD. Naopak jako krok špatným směrem hodnotí Petříčkovo odvolání předseda ústecké krajské organizace ČSSD Radek Scherfer.

Opozice vidí za Petříčkovým odvoláním Zemanův tlak i vnitrostranický boj. Předseda ODS Petr Fiala ČTK napsal, že důvodů bude více, přání prezidenta Zemana je asi rozhodující. ČSSD podle něj už nemá svoji politiku, pouze plní přání prezidenta a premiéra. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je odvolání Petříčka výsledkem vnitrostranického boje v ČSSD. Za politicky špatné rozhodnutí považuje Petříčkovo odvolání předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové se Hamáček snaží zavděčit prezidentovi.