Petříček: Před jednáním s Ruskem bude jasná pozice EU k Navalnému

Praha - Nejdříve bude zformulována evropská pozice k případu ruského opozičního politika Alexeje Navalného, od ní se bude odvíjet další postup České republiky v bilaterálních vztazích s Ruskem. Na dotaz ČTK to dnes uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Reagoval tak na dnešní výtku mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marije Zacharovové, že Praha podmiňuje konzultace s Ruskem o řešení problémů ve dvoustranných vztazích právě situací kolem Navalného.

"Bohužel ruská strana se opět uchyluje k diplomacii přes média a sociální sítě. Už začátkem září jsem řekl, že zahájení konzultací s ruskou stranou se odkládá s ohledem na povolební atmosféru v Bělorusku. Zároveň jsem řekl, že ačkoliv konzultace mezi ČR a Ruskem jsou bilaterální záležitostí, zjištění ohledně stavu pana Navalného jsou natolik závažná, že nemůžeme vyloučit, že se dotknou i našich konzultací," napsal Petříček.

"Všemu ale bude předcházet rozhodnutí celé EU. Nyní nemůžu předjímat, na čem se s evropskými partnery dohodneme. Takže v tuto chvíli platí, že nejdříve se zformuluje evropská pozice a od ní se pak bude odvíjet náš další postup v bilaterálních vztazích," dodal.

Přední kritik ruského prezidenta Navalnyj se léčí v Německu poté, co minulý měsíc náhle zkolaboval při letu ze Sibiře do Moskvy. Do Berlína byl přepraven po krátkém pobytu v nemocnici v Omsku. Německá vláda později oznámila, že byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, kterou vyvíjel někdejší Sovětský svaz. Rusko s odkazem na lékaře z Omsku tvrdí, že důkazy o Navalného otravě nemá.

Ruská mluvčí uvedla, že Praha opakovaně hovoří o zájmu zahájit konzultace s Moskvou. "Přitom podniká vůči Rusku kroky, které nijak nepřispívají k navázání normálního, zdravého a konstruktivního dialogu. Nyní české ministerstvo zahraničí začalo klást podmínky pro rozhovor s námi: tu je to situace v Bělorusku, tu situace s ruským občanem. Co to všechno má společného s dvoustrannou součinností? Odpověď je prostá: Nic," prohlásila Zacharovová.

"Je samozřejmě politováníhodné, že se Praha snaží prezentovat svou vlastní neochotu k otevřenému profesionálnímu jednání jako údajnou neochotu Ruska obnovit komunikaci," zdůraznila podle RIA Novosti mluvčí ruské diplomacie.

Zacharovová reagovala na nedávný Petříčkův rozhovor v Deníku N, v němž ministr uvedl, že situaci kolem Navalného bude ČR řešit v rámci EU. "Ačkoliv konzultace jsou bilaterální záležitostí a situaci ohledně stavu pana Navalného budeme řešit v rámci Evropské unie, jde o natolik závažnou zprávu, že ji samozřejmě zohledníme i v pokračování příprav na tyto konzultace, které nebyly doposud zahájeny," poznamenal ministr. Nic konkrétnějšího neřekl s poukazem na to, že s evropskými kolegy teprve jedná o dalším postupu.