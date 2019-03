Londýn - Česko je připraveno důkladně zvážit žádost Británie o odklad odchodu z Evropské unie. Po jednání se svým britským protějškem Jeremym Huntem to dnes novinářům řekl český ministr zahraničí Tomáš Petříček. V zájmu Prahy podle něj je vytvořit prostor pro možné schválení brexitové dohody britským parlamentem, o něž usiluje premiérka Theresa Mayová. Její žádost budou posuzovat lídři unijních zemí na bruselském summitu, který začíná ve čtvrtek.

Potvrdili jsme si, že obě strany by velmi rády, aby dohoda byla, protože odchod Británie bez dohody by obě strany velmi bolel,“ řekl po jednání šéfů diplomacií Petříček s tím, že tříměsíční odklad britského odchodu je v českém zájmu, neboť vytvoří prostor pro schválení brexitové smlouvy. Zda premiérka Mayová bude schopna za další tři měsíce sehnat dostatek hlasů pro dohodu, kterou již dvakrát odmítla výrazná většina poslanců, prý Hunt neřekl.

Případný odklad bude schvalovat bruselská schůzka lídrů, na které bude Prahu zastupovat premiér Andrej Babiš. Petříček již ve středu řekl, že Česko nehodlá případnému prodloužení brexitové lhůty nijak bránit.

S Huntem dnes jednal i o spolupráci obou zemí či o ochraně práv českých občanů po britském rozchodu s evropským blokem.

"Týká se to bezpečnosti, oblastí jako je vzdělávání, věda, výzkum, inovace," přiblížil témata dnešního rozhovoru Petříček. Británie by podle něho měla zůstat pro unii co nejbližším partnerem, zapojit se například do společných evropských bezpečnostních a obranných struktur či nadále sdílet informace zpravodajských služeb.