Petříček není spokojen s navrhovaným rozpočtem předsednictví EU

Praha - Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) není spokojen s navrhovaným rozpočtem českého předsednictví Evropské unie. Česko by nebylo schopno naplnit některé ambice, řekl při dnešních sněmovních interpelacích na dotaz předsedy opoziční KDU-ČSL Marka Výborného.

Česká republika bude unii předsedat ve druhém pololetí 2022. Návrh rozpočtu, jak se dostal kolem začátku prázdnin do připomínkového řízení, předpokládal náklady 1,23 miliardy korun.

"Já a ministerstvo zahraničí jsme přesvědčeni, že v podobě, jak je navrhován rozpočet předsednictví, tak nejsme schopni naplnit některé ambice. Proto věřím, že vláda o této záležitosti bude brzo jednat," uvedl Petříček.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v květnu uvedl, že by za přiměřené náklady na předsednictví považoval 1,3 miliardy korun. Původní návrh byl podle něj dvojnásobný.

Petříček konkrétně uvedl, že nemůže souhlasit s navrhovanou personální podobou stálého zastoupení Česka v Bruselu v době předsednictví. Předpokládá podle něho navýšení na 156 lidí. "Výrazně pod to, co zajišťuje, aby role stálého zastoupení byla efektivní, abychom byli schopni vést pracovní skupiny, zasedání rady a vyjednávat v rámci trialogu o evropské legislativě," podotkl ministr. Srovnatelné velké státy jako Rakousko, Slovensko, Rumunsko a Estonsko měly v době předsednictví v Bruselu podle něho 230 až 250 lidí.

Ministr zahraničí zdůraznil, že nikdo nechce nakládat s veřejnými penězi nehospodárně. "Ale pojďme šetřit tam, kde to nemá dopad na kvalitu a na dobré jméno České republiky," dodal.

Celkové výdaje na předsednictví se i kvůli přípravě jednotlivých akcí a školení zaměstnanců rozdělují do tří let. V roce 2021 počítá úřad vlády podle návrhu do připomínkového řízení s náklady 334,2 milionu korun, na rok 2022 by připadalo 849,6 milionu korun a v roce 2023 by měly náklady být 48,7 milionu korun.