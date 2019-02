Washington - Český ministr zahraničí Tomáš Petříček při pátečním jednání se šéfem americké diplomacie Mikem Pompeem odmítl cla na evropské automobily, jejichž zavedením hrozí americký prezident Donald Trump. Oba ministři hovořili mimo jiné i o kybernetické bezpečnosti či vzájemné koordinaci postupu v Afghánistánu. Petříček zopakoval, že šéf Bílého domu je pozván do Prahy i že český prezident Miloš Zeman má zájem o návštěvu v USA, o žádném termínu možných návštěv se však nemluvilo. Do Washingtonu 7. března zavítá na pozvání Donalda Trumpa premiér Andrej Babiš.

"Odmítl jsem cla na automobily, zopakoval pozvání pro prezidenta Trumpa," napsal Petříček po téměř hodinovém jednání na twitteru. Obchodní spolupráce byla jedním z důležitých témat rozhovoru, v němž rezonovala Trumpova hrozba z tohoto týdne, že v případě neuzavření obchodní dohody s Evropskou unií zavede Washington cla na evropské vozy.

Oba ministři podle Petříčka hovořili o tom, že obchodní vztahy je třeba řešit jednáním a že pro Česko by jako pro exportně orientovanou ekonomiku mohla být cla velkým problémem, což podle něho USA vnímají.

V dalších tématech většinou panovala shoda. Oba politici podle Petříčka mimo jiné ocenili česko-americkou spolupráci ve třetích zemích.

"Připomněl jsem, že ČR dlouhodobě působí v Afghánistánu po boku Američanů a dalších spojenců a bohužel zde přinesla i oběti. Potřebujeme, aby spojenci měli v Afghánistánu jasný plán, abychom se vzájemně nepřekvapovali mediálními výroky o stahování vojáků," uvedl po schůzce český ministr. Dodal, že Pompea požádal, aby Česko včas informoval o dalším americkém postupu v zemi. Trump nedávno nečekaně rozhodl o odchodu vojáků ze Sýrie a chce výrazně snižovat i počet jednotek v Afghánistánu, což však svázal s pokrokem mírových jednání v zemi.

V této souvislosti došlo i na téma spolupráce v NATO, kde je pro Trumpa klíčovou otázkou plnění slibu o zvýšení armádních výdajů členských zemí na dvě procenta HDP.

"Americká strana věří, že v tomto svým závazkům dostojíme," řekl České televizi Petříček, podle něhož vidí Washington český plán na postupné zvyšování vojenských výdajů jako "jeden z důvěryhodnějších v rámci NATO".

Ministři mluvili i o společných oslavách 20. výročí českého vstupu do aliance. Petříček pozval Pompea do Česka, americký ministr by mohl zavítat například na zářijové dny NATO v Ostravě.

Debata o kybernetických hrozbách se uskutečnila na pozadí problémů spojených s čínským telekomunikačním gigantem Huawei, jehož technologie vnímají američtí i čeští experti jako rizikové. Podle Petříčka oceňují USA transparentní postup české vlády. Rozdílnost názorů kabinetu a prezidenta Miloše Zemana, který dává najevo obavy z možných negativních reakcí čínské strany, podle ministra Američany neznepokojuje.

Český přístup ke kybernetické bezpečnosti ocenil již Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton, s nímž Petříček jednal ve čtvrtek.