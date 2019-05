Bratislava - Evropská unie by podle šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka měla být připravena na užší spolupráci s těmi zeměmi takzvaného Východního partnerství, které o to projeví zájem. Další možnosti prohlubování spolupráce EU s šesticí zemí Východního partnerství, do které patří i Bělorusko a Ukrajina, vidí Petříček například v infrastruktuře.

"Východní partnerství přispělo k tomu, že jsme za deset let dosáhli v řadě oblastí pokroku, například v oblasti mezilidských kontaktů. Otevřela se celá řada příležitostí pro spolupráci, například mezi výzkumníky a vědci. Zároveň si myslíme, že dalších deset let nabízí nové příležitosti k prohloubení spolupráce například v oblasti dopravní infrastruktury," řekl Petříček novinářům během schůzky s kolegy ze Slovenska, Maďarska, Polska a zemí Východního partnerství.

Cílem projektu Východního partnerství, který zahrnuje šest postsovětských států, je těsnější spolupráce EU s Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou. Česko stálo v roce 2009 u vzniku iniciativy a hostilo první summit.

"Pro Českou republiku je Východní partnerství jednou ze zahraničně-politických priorit. Všechny tyto země mají právo si rozhodovat o své budoucnosti a Evropská unie by měla být připravena spolupracovat hlouběji s těmi, kteří se tak rozhodnou," uvedl Petříček.

V příštím roce se podle šéfa české diplomacie uskuteční summit, který by měl dát projektu další impulz spolupráce, například v ekonomice a infrastruktuře. Za důležitou součást projektu Východního partnerství ministr označil také programy pro studenty.

"Je stále řada věcí, které potřebujeme dotáhnout do konce. Je důležité, aby naši partneři pokračovali v reformách, jako je právní stát, boj s korupcí, reformy justice. Zároveň chceme také podporovat občanskou společnost v těchto šesti zemích," řekl Petříček.

Spolupráci se zeměmi Východního partnerství obhajoval také hostitel schůzky, slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák. "Naše prosperita a bezpečnost závisí na našich sousedech a partnerech, máme s nimi hranici," řekl na tiskové konferenci Lajčák. Dodal, že obyvatelé zmíněných šesti států by měli mít motivaci k tomu, aby zapojení svých zemí do Východního partnerství považovali za dobrou věc.

Schůzka ministrů zahraničí byla svolána do Bratislavy u příležitosti slovenského předsednictví ve visegrádské čtyřce (V4), kterou kromě Česka tvoří také Maďarsko, Polsko a Slovensko. Jednání se zúčastnili i zástupci EU.