Brusel - Ministři zahraničí zemí Evropské unie by dnes měli zdůraznit význam ochrany nezávislých médií v souvislosti s vraždou novináře Džamála Chášukdžího přímo v budově konzulátu Saúdské Arábie v Turecku. Novinářům to před schůzkou v Bruselu řekl český ministr Tomáš Petříček s tím, že vyloučeno není rozhodnutí o sankcích vůči konkrétním odpovědným osobám.

Evropská unie v několika případech zavedla individuální sankce spočívající ve zmrazení majetku a zákazu cest do EU. Učinila tak například vůči některým představitelům syrského či venezuelského režimu nebo vůči těm, kdo podkopávají územní celistvost Ukrajiny.

Ministři zahraničí EU o dění kolem ostře sledované vraždy saúdskoarabského novináře jednají krátce poté, co americký list Washington Post napsal, že podle CIA smrt Chášukdžího nařídil přímo saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán. Americký prezident Donald Trump bude mít úplnou zprávu o případu na stole v úterý, už ale zdůraznil, že se možná nikdy nezjistí, kdo dal k vraždě pokyn. Saúdská Arábie je pro USA v regionu klíčový spojenec, vnímaný jako protiváha Teheránu.

"Česká republika důrazně odsoudila vraždu novináře Chášukdžího, my jsme žádali o to, aby se to projednávalo právě na úrovni rady ministrů zahraničních věcí," připomněl dnes Petříček. Doufá, že dnes přijaté závěry schůzky zdůrazní význam ochrany médií i to, že by EU ve vztahu k Saúdské Arábii měla prosazovat lidskoprávní agendu.

"Bavíme se o řadě opatření, která by EU mohla přijmout, ale zároveň také zdůrazňujeme potřebu toho, aby se ta záležitost transparentně vyřešila," dodal Petříček. Evropský parlament požaduje zbrojní embargo, své dodávky vojenské techniky Saúdům do vyšetření případu už zastavil Berlín.

V souvislosti s Íránem Petříček připomněl, že Česko podporuje společnou pozici zemí EU, které si přes americké odstoupení přejí zachovat jadernou dohodu s Teheránem. "Vidíme ale zároveň, že existuje řada aktivit Íránu, které z naší strany mohou vyvolat silnou reakci," poznamenal. Například Dánsko navrhuje doplnit na příslušný sankční seznam další íránské představitele.