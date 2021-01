Petříček: ČSSD vede debaty o spolupráci ve volbách, nikoli s ANO

Praha - Sociální demokracie vede diskusi o spolupráci pro podzimní sněmovní volby se Zelenými, odboráři i představiteli občanské společnosti. ČTK to v rozhovoru řekl místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Tomáš Petříček. Aktuální vládní spolupráce s hnutím ANO je podle něj do značné míry manželstvím z rozumu, neumí si ale představit, že by společně strany vládly i v dalším volebním období.

"V případě voleb a možné povolební spolupráce jsem přesvědčen, že by sociální demokracie měla hledat partnery, kteří mají blízko k našim hodnotám a programovým prioritám. Měli bychom hledat spolupráci s osobnostmi a hnutími a stranami na levém středu," řekl Petříček.

O kooperaci ČSSD diskutuje se Stranou zelených, podle Petříčka je mezi subjekty programová shoda a spolupráce by byla přirozená. "Česko se bude muset vypořádat s dopady pandemie. Bude to mít vliv na český průmysl, zaměstnanost. Jsem přesvědčen, že právě sociálně citlivé změny, které budou ale také přispívat k ochraně životního prostředí a boji se suchem, jsou přesně ta témata, kde společně se Zelenými můžeme prosadit nejlepší řešení pro všechny," uvedl.

Zelení začátkem ledna vyjádřili podporu ve volbách koalici Pirátů a hnutí STAN a nabídli účast svých členů na společných kandidátkách. Podle Petříčka ale jednání pokračují, jasno by mělo být do sjezdu ČSSD v dubnu. Sociální demokraté jednají také o spolupráci se zástupci odborových svazů, představiteli občanské společnosti a neziskového sektoru a s odborníky z různých oblastí.

"Sociální demokracie by měla být především připravena po volbách prosazovat svůj program, ať už prostřednictvím vládní spolupráce, ale také popřípadě z opozice. Zcela na rovinu si ale neumím představit, že bychom pokračovali ve spolupráci s hnutím ANO," dodal Petříček.

Vládní spolupráci popsal jako manželství z rozumu. V řadě oblastí se s koaličním partnerem ČSSD neshoduje, dařilo se ale v posledních letech prosazovat program sociální demokracie, míní Petříček. Výhrady má například k aktuální podobě Národního plánu obnovy, v jehož rámci má Evropská unie pomoci restartu českého hospodářství po koronavirové krizi 182 miliardami korun.

Plán na využití unijních peněz, který Bruselu poslal premiér Andrej Babiš (ANO), podle ČSSD spíš záplatuje nynější rozpočet. Finální verzi dokumentu má Česko podobně jako ostatní členské státy předložit do konce dubna příštího roku, vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) jej chce vládě dát ke schválení na konci února.

Petříček už dříve uvedl, že nebude na sjezdu kandidovat do vedení strany. Chce se soustředit na Prahu a usilovat o předsednictví v pražské organizaci ČSSD. "Jak jsem již avizoval, chci se ucházet o podporu pražských sociálních demokratů v případě kandidatury do Poslanecké sněmovny," dodal Petříček.

Sjezd by se měl uskutečnit 9. a 10. dubna, kvůli koronavirové epidemii byl odložen z lednového termínu. ČSSD bude volit vedení a hodnotit nevydařené výsledky říjnových krajských a senátních voleb. Strana v senátních volbách neobhájila ani jeden z deseti mandátů a zbyli jí tři senátoři. V krajských volbách poprvé od roku 2004 nezvítězila ani v jednom kraji a ztratila většinu zastupitelských mandátů. Proti volbám v roce 2016 přišla o 88 zastupitelů a bude jich mít 37.