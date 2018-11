Praha - Česko by mělo mít sebevědomou zahraniční politiku, která zahrnuje nejen sledování ekonomických zájmů, ale i prosazování hodnot jako lidská práva. V rozhovoru s ČTK to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Příklady ze světa podle něj ukazují, že je možné jasně si držet hodnotová východiska a přitom pomáhat obchodu. Ministr také uvedl, že v podpoře lidských práv by se chtěl zaměřit nejen na tradiční oblasti, ale i na Afriku, kde má tato problematika souvislost i s migrací.

"Jsem přesvědčen, že země jako naše by měla mít sebevědomou zahraniční politiku. A součástí sebevědomé zahraniční politiky je nejenom ekonomická diplomacie a sledování vlastních zájmů, ale také prosazování hodnot, které naše společnost považuje za důležité: ochrana lidských práv, posilování demokracie, nezávislost novinářů," řekl Petříček.

Příklady ze světa podle něj ukazují, že je možné podporovat exportní firmy a zároveň si držet vlastní hodnotová východiska. "Německo, Nizozemsko, jsou to velmi otevřené ekonomiky, které také jsou proexportně orientované, přitom lidská práva patří mezi jejich velké priority," řekl ministr. Dalším podobným příkladem jsou podle něj skandinávské státy. Petříček si proto nemyslí, že by se mohl dostat do střetu s prezidentem Milošem Zemanem nebo s premiérem Andrejem Babišem (ANO), kteří otázku lidských práv v diplomacii nevyzdvihují tolik jako on.

"Podle mého názoru sebevědomá zahraniční politika je o tom, že s partnery jednáme velmi otevřeně a zároveň s partnery hledáme na základě vzájemného respektu příležitosti, kde se naše zájmy můžou protínat například v té ekonomické situaci," řekl ministr.

V aktivitách na podporu lidských práv chce navázat na dosavadní programy, které ministerstvo zahraničí zaměřovalo zejména na východní Evropu, kavkazské státy nebo Kubu a Barmu. "Nicméně pro mě bude také otázkou možnost zlepšení stavu lidských práv v některých zemích Afriky, protože to vnímám jako možnost našeho nově se rodícího angažmá na tomto kontinentu," řekl.

Vidí souvislost i mezi porušováním lidských práv v některých afrických zemích a nelegální migrací do Evropy. "Já to vnímám jako ucelený přístup k Africe, kde vedle rozvojové spolupráce musíme také sledovat situaci v oblasti lidských práv, v oblasti občanské společnosti, podporovat demokracii, právní stát. To jsou kroky, které mohou přispět k tomu, že tyto země se budou stabilizovat, že bude tam předcházeno konfliktům," řekl. Méně lidí potom bude chtít ze své země utíkat.

Česko se bude o lidská práva zasazovat i při svém tříletém členství v Radě OSN pro lidská práva (UNHRC), do níž bylo zvoleno na roky 2019 až 2021. Podle Petříčka nyní Praha neusiluje o předsednictví v radě, chce se zejména vyjadřovat k situaci v zemích, kde je dodržování lidských práv problematické, jako jsou Čína, Jemen nebo Venezuela. Ministr se přitom nedomnívá, že by letošní vystoupení USA z UNHRC renomé rady nějak poškodilo. "Naopak si myslím, že takové instituce jsou v tuto chvíli o to víc důležité, protože mezinárodní řád postavený na pravidlech a normách se nyní dostává pod jistý tlak," řekl.

Petříček chce pro země západního Balkánu evropskou perspektivu

Země západního Balkánu musí mít garantovanou evropskou perspektivu. Česko a Slovensko budou společně apelovat na země Evropské unie, které mají k rozšiřování rezervovaný postoj, aby své stanovisko změnily. V rozhovoru s ČTK to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Středoevropské státy přitom podle něj mohou balkánským zemím nabídnout své zkušenosti z přístupového procesu k EU a z provádění potřebných reforem.

"V případě západního Balkánu je zcela zřejmé, že tyto země by měly mít garantovanou evropskou perspektivu. Pro nás bude důležité, aby příští rok začala přístupová jednání s Albánií a s Makedonií, aby se urychlilo jednání s Černou Horou a se Srbskem," řekl Petříček. O věci jednal minulý týden na návštěvě Slovenska se svým kolegou Miroslavem Lajčákem. "Určitě budeme společně apelovat na naše partnery, ať už se to týká Francie nebo Nizozemska, aby přehodnotili svůj momentálně rezervovaný postoj k dalšímu rozšiřování," řekl.

Při provádění potřebných reforem, které vstup do EU vyžaduje, by balkánským státům mohly podle Petříčka pomoci zkušenosti zemí visegrádské skupiny (V4), tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. "Myslím, že země V4 jsou dobrou ukázkou toho, že motivace stát se členem Evropské unie vedla k tomu, že reformy probíhaly výrazně rychleji, než by asi proběhly bez té perspektivy," řekl.

Petříček se chce věnovat i další perspektivě zemí Východního partnerství, tedy skupiny států východní Evropy, s níž EU blíže spolupracuje. Projekt Východního partnerství bude podle něj patřit i mezi české priority předsednictví V4, které začne příští rok v červenci. Česko chce v tomto směru navázat na nynější slovenské předsednictví, které na příští rok plánuje zasedání V4 společně se zeměmi Východního partnerství.

Ministr řekl, že v rámci středoevropské spolupráce připravuje i jednání s dalšími sousedními státy. V říjnu navštívil Německo a minulý týden Slovensko, tento čtvrtek ho čeká cesta do Polska a jednání s protějškem Jackem Czaputowiczem především o bilaterálních tématech. "Máme velmi intenzivní kulturní spolupráci, Polsko je také nezanedbatelný obchodní partner, je to jeden z největších trhů pro české podniky. Také bychom se měli spolu soustředit na debaty kolem společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU," řekl Petříček.

V listopadu by se Petříček měl sejít také s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártóem, který přijede na návštěvu Prahy. Připravuje se také cesta šéfa české diplomacie do Rakouska.

Petříček chce příští rok jet s podnikateli do Latinské Ameriky

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) chce v příštím roce jet s podnikatelskými delegacemi do Latinské Ameriky a do Afriky. Cesta může českým firmám pomoci prosadit se v těchto regionech, řekl ministr v rozhovoru s ČTK. V rámci ekonomické diplomacie také jedná o lepší koordinaci činností s ministerstvy průmyslu a pro místní rozvoj.

Petříček jednal s Hospodářskou komorou o možné podpoře českých firem na nových trzích mimo Evropskou unii, kde může ministerská návštěva pomoci podnikům ke vstupu do regionu. "Já jsem avizoval, že v příštím roce bych rád navštívil Latinskou Ameriku, Afriku. Vnímám to jako trhy, kde můžeme našim podnikům pomoct se prosadit," řekl ministr.

"Přidaná hodnota ministerstva zahraničí je pomoc na trzích, kde není tradice českého exportu, pomoc českým subjektům se zorientovat v novém prostředí. Návštěvy slouží zejména k otevírání dveří, následně už to je hodně na podnikatelských subjektech, jak se jim podaří úspěšně se prosazovat," řekl Petříček.

S Hospodářskou komorou chce spolupracovat i v dalších možnostech podpory českých firem. "V příštím roce budou vznikat pozice takzvaných exportních specialistů, což budou lidé, kteří ve spolupráci s Hospodářskou komorou budou v jednotlivých krajích pomáhat českým podnikům orientovat se v jejich exportních možnostech," řekl. Chce hledat i možnosti, jak pomoci českým podnikům zapojit se do velkých rozvojových projektů, které jsou financované z rozvojových fondů Evropské unie.

O spolupráci při podpoře českého vývozu jednal Petříček také s ministryní práce Martou Novákovou (za ANO) a s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (ANO). "Shodli jsme se, že prvním krokem je zlepšení koordinace činnosti jednotlivých agentur. Společné střednědobé plánování, aby se zlepšila schopnost jednotlivé projekty realizovat a zapojit do toho i naše zastupitelské úřady," řekl.

Budou se podle něj hledat i možné úspory, které by mohly vzniknout sestěhováním agentur pro podporu exportu do společných prostor. Ministerstvo zahraničí nyní podle Petříčka také připravuje novou dohodu s ministerstvem průmyslu o spolupráci při ekonomické diplomacii.