Petříček chce do konce roku s podnikateli na Blízký východ

Praha - Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) chce do konce roku uskutečnit s podnikateli cesty na Blízký východ a do severní Afriky. Je podle něj třeba věnovat se i evropským trhům a zemím jako například Francie, Portugalsko či Kosovo. Ministr to řekl na Českém exportním fóru. Podle asociace exportérů může český export letos klesnout o 500 miliard korun.

Kvůli pandemii koronaviru se většina letos plánovaných zahraničních podnikatelských misí musela odložit. Podle Petříčka se s jejich přípravami a uskutečním počítá na podzim. "Osobně plánuji do konce roku realizovat cesty s podnikateli do oblastí jako je Blízký východ a severní Afrika," řekl. Opětovně je podle něj třeba zaměřit pozornost také na evropské trhy. Podnikatelské mise by se tak mohly uskutečnit do Francie, Portugalska, Kosova, Srbska nebo do zemí severní Evropy.

Snahou českého ministerstva zahraničí podle Petříčka je udržet pozice tuzemských firem na zahraničních trzích, pomoci jim získat nové příležitosti a využít šancí, které nabídla současná krize. Nutné podle něj také je zvýšení přítomnosti českých firem na zahraničních trzích.

Většina českých vývozců obchoduje se zeměmi Evropské unie. Podíl exportu do těchto státu loni činil zhruba 84 procent, meziročně vzrostl o tři procenta na 4,1 bilionu korun. Nejvíce české firmy vyvážejí do Německa a na Slovensko. O tři procenta podle hlavního ekonoma ministerstva zahraničních věcí Marka Pyszka vzrostl také vývoz do Asie na přibližně 225 miliard korun. Do Ameriky export meziročně stoupl o 14 procent na 151 miliard korun. Do Afriky a Oceánie a Polární oblasti byl loňský nárůst vývozu o šest procent na 12,8 miliardy korun.

Asociace: Český export může letos klesnout o 500 mld. Kč

Český export by letos podle odhadů Asociace exportérů mohl klesnout o 500 miliard korun, což je meziročně zhruba 16procentní pokles. Bilance zahraničního obchodu by se mohla propadnout o 80 procent na 20 miliard korun. S těmito výsledky se dá počítat za předpokladu, že hospodářství neochromí další vlna koronaviru a zotaví se německý průmysl. U příležitosti konání Českého exportního fóra to uvedla Asociace exportérů.

V případě, že by nastala další vlna pandemie, nebo se nepodařilo oživit německý průmysl, by podle místopředsedy Asociace exportérů Otty Daňka výpadek exportu mohl být o polovinu vyšší a bilance zahraničního obchodu může skončit v záporných číslech. Na vývoj může podle něj mít vliv i vývoj kurzu koruny, která nyní prudce posiluje.

Koronavirová krize podle Daňka i hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské smazala zhruba čtyřleté období růstu a vrátila Českou republiku v oblasti exportu na úroveň roku 2016. Ztráta produkce v prvním čtvrtletí letošního roku činila 23 miliard, nouzový stav byl přitom vyhlášen až 12. března. Ekonomové podle Daňka za druhé čtvrtletí předpokládají ztrátu kolem 180 miliard korun.

Po koronavirové krizi bude podle předsedy Asociace exportérů Jiřího Grunda průmysl jiný. Přežijí podle něj jen ti nejsilnější a nejlépe připravení. Česká republika jako malá exportní země musí na změny podle něj reagovat velmi rychle. "Nyní budeme dělat rozhodnutí, za která se budeme další roky zodpovídat. Z našich dobrých a špatných rozhodnutí se píše další díl ekonomie," řekl.

Český export loni dosáhl rekordního objemu zhruba 4,6 bilionu korun po 4,4 bilionu korun v roce 2018. Přebytek zahraničního obchodu loni stoupl o 50,5 miliardy na 149 miliard Kč. Vývoz se zvýšil o dvě procenta a dovoz o 0,6 procenta.