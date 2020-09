Petříček: Češi budou moci s CK do Tuniska nadále bez testů

Praha - Čeští turisté, kteří se s cestovními kanceláři vydají do Tuniska, nadále budou moci do africké země bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19. Na twitteru to dnes uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Tunisko původně chtělo od pondělí zavést povinnost testů pro všechny Čechy, včetně organizovaných zájezdů.

"Dobrá zpráva! Tunisko včera (ve čtvrtek) zrušilo výjimku pro organizované zájezdy a chtělo zavést testy pro všechny Čechy. Na základě vyjednávání ministerstva zahraničí a naší ambasády v Tunisu se ale podařilo vyjednat výjimku. Turisté cestující s cestovkami mohou do Tuniska nadále bez testů," uvedl ministr. Test je naopak povinný pro Čechy, kteří se do země vydávají bez cestovní kanceláře.

Černínský palác ve čtvrtek uvedl, že podle údajů od cestovních kanceláří má stále zájezdy do Tuniska koupeno více než 8000 lidí.

Ve čtvrtek vydalo kvůli šíření koronaviru varování před cestami do Prahy Rakousko. Platit začne v pondělí. Českou republiku nebo její část mezi rizikové oblasti zařadily kvůli zhoršené epidemické situaci v posledních dnech i další státy, například Slovensko, Německo či Nizozemsko. Od pondělí bude negativní test vyžadovat při příletu z Česka také Řecko.