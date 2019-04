Praha - Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) očekává, že nová Evropská komise a nový unijní představitel pro zahraniční politiku budou aktivnější při podpoře dialogu mezi Srbskem a Kosovem. Chce, aby obě země měly zajištěnu evropskou perspektivu, doufá také v urychlení přístupových rozhovorů s Bělehradem. Petříček to dnes řekl novinářům po jednání se srbským protějškem Ivicou Dačićem. Dačić poděkoval Česku za dlouhodobou podporu pro srbský vstup do EU.

Petříček upozornil, že nalezení kompromisu mezi Bělehradem a Prištinou je jedna z citlivých otázek, které je třeba vyřešit pro zajištění evropské perspektivy pro obě země. "Věřím, že v tomto může být Česká republika aktivní a může pomoci tento dialog posouvat dále," řekl. Česko podle něj může v tomto směru apelovat na další země EU, aktivně se k věci ale musí postavit i unijní instituce.

"Česká republika trvale podporuje rozšiřování Evropské unie. Rozšiřování vnímáme jako důležitý nástroj pro rozvoj demokracie, stability a ekonomické prosperity v zemích našich balkánských partnerů," řekl Petříček. "Politická podpora zemím západního Balkánu bude jednou z našich hlavních priorit v průběhu našeho předsednictví visegrádské čtyřce," uvedl ministr v souvislosti s tím, že Česko od července na rok přebírá předsednictví ve skupině, která dále zahrnuje Slovensko, Polsko a Maďarsko.

Praha může podle Petříčka poskytnout Bělehradu vlastní zkušenosti s přípravou na vstup do unie. Ministr upozornil, že Srbsko musí pokračovat v reformách soudnictví, v zajištění nezávislosti médií nebo v boji s korupcí.

Dačić Petříčkovi za podporu pro srbský vstup do EU poděkoval. "Náš strategický cíl je členství v Evropské unii. Myslíme si, že je to pozitivní impuls pro celý náš region," řekl.

Ministři také jednali o obchodní spolupráci mezi Českem a Srbskem. Vzájemný obchod loni dosáhl 27 miliard korun, meziročně vzrostl o 5,5 miliardy.

Srbský ministr dnes pozval svého českého kolegu na reciproční návštěvu do Srbska. Petříček potvrdil, že balkánskou zemi navštíví letos na podzim. Podle Dačiće by měl v blízké době do Srbska přijet na návštěvu i český prezident Miloš Zeman.