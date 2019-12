Petříček čeká náročná jednání o vztazích po brexitu

Praha - Britové byli unaveni politickým patem a volbami se posunuli krok dál, ohodnotil výsledek ostrovního hlasování o novém složení parlamentu ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Nyní očekává náročná jednání o pobrexitových vztazích. ČTK řekl, že ho osobně mrzí, že Británie opouští Evropskou unii. Svým způsobem je ale pozitivní, že se po hnuly ledy, uvedl. Podobně výsledek voleb hodnotí i šéf lidovců Marek Výborný.

Pro odchod z unie rozhodli Britové v referendu už v červnu 2016. Předseda vítězných konzervativců premiér Boris Johnson po čtvrtečním hlasování zopakoval, že Británie odejde z Evropské unie k 31. lednu. Brexitu podle něj již nic nezabrání.

"Konzervativní absolutní většina bude moci naplnit toto rozhodnutí a všichni se posuneme o krok dál. Myslím, ze Britové už byli z politického patu unavení, i proto dopadlo hlasovaní takto. Velkou roli ve volbách opět sehrál Nigel Farage (lídr Strany pro brexit), i když tentokrát paradoxně tím, ze se v řadě míst stáhl," uvedl. Ani po 31. lednu, ale podle šéfa české diplomacie nemusí nastat konec debaty. "Čekají nás vyjednávání o budoucích vztazích a to bude možná ještě náročnější. Pro Česko je nyní důležité soustředit se na budoucí spolupráci s Britanií," konstatoval.

Jasný výsledek označil za dobrou zprávu pro EU lídr lidovců Marek Výborný. "Snad tím stoupla naděje, ač s Borisem Johnsonem si nikdy asi nemůžeme být úplně jisti, že nekonečný seriál s názvem Brexit se blíží do finále," napsal ČTK. Unie i Česko se tak budou moct soustředit na jiná důležitá témata z oblasti bezpečnosti, ochrany klimatu, zemědělství, uvedl. I on označil za důležitá následná jednání. "Bude důležité dojednat i pro naše firmy potřebnou dohodu o volném obchodu mezi EU a Velkou Británií, která by minimalizovala škody způsobené brexitem," uvedl.

Konzervativci ve volbách získali absolutní většinu v Dolní sněmovně, a podle analytiků je proto takřka jisté, že Spojené království v lednu 2020 opustí Evropskou unii. Zatímco Konzervativní strana si výrazně polepšila a v 650členné sněmovně bude mít nejméně 362 mandátů, labouristé Jeremyho Corbyna s 203 křesly utrpěli porážku. Na třetím místě skončila Skotská národní strana (SNP) se 48 křesly.