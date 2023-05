Petr Pavel zahájil návštěvu Vysočiny v pelhřimovské škole a soutěžil v běhu

Pelhřimov - Prezident Petr Pavel s manželkou Evou přijeli na dvoudenní návštěvu Vysočiny. Zahájili ji v pelhřimovské základní škole, kterou navštěvují děti s mentálním postižením. Pavel, pro kterého je vzdělávání jednou z priorit, označil podobná zařízení za potřebná. Inkluze podle něj není vhodná pro každé dítě. Prezidentský pár dnes přijel také do Jihlavy, kde se Pavel setkal se zástupci kraje i ostatních samospráv nebo se zástupci Vysoké školy polytechnické Jihlava. Na tiskové konferenci se vyjádřil i k výběru ústavních soudců a dalším celorepublikovým tématům. Ve sportovním areálu Český mlýn pak odpoledne prezident soutěžil ve štafetovém běhu, zradila ho však křeč v noze.

Před zahájením návštěvy prezident označil kraj za místo s velkým potenciálem. Obyvatele podle něj trápí zejména odliv mladých, nedostatek lékařů, sucho či kůrovec. "Chci se seznámit s příklady dobré praxe i návrhy řešení, zaměřím se hlavně na zemědělství a odolnost společnosti," uvedl na twitteru.

Po návštěvě pelhřimovské školy prezident řekl, že škol starajících se výhradně o zdravotně postižené děti by mělo být víc. "Některé děti opravdu potřebují speciální péči. A přesto, že to není pro rodiče asi úplně komfortní, tak bychom měli mít na zřeteli zájem dítěte. Děti konkrétně v této škole se rozhodně cítí velice dobře a já jsem z toho měl mimořádně dobrý pocit. Myslím si, že by takových zařízení určitě mělo být víc," řekl Pavel. Ve speciálních školách v Česku je nyní zhruba 3700 tříd a podle organizace Society for All (SOFA), která dříve fungovala pod názvem Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, jsou většinou plné.

V Jihlavě se prezident setkal se zástupci kraje i ostatních samospráv nebo se zástupci Vysoké školy polytechnické Jihlava. "Probrali jsme samozřejmě i vysokorychlostní trať, záměr celé trati, která bude protínat Vysočinu se zastávkou v Jihlavě," řekl hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek (ODS a STO). Přítomní podle něho diskutovali také o postoji kraje k dostavbě jaderné elektrárny v Dukovanech nebo k budování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Na Vysočině jsou lokality, kde by mohlo vzniknout.

V Jihlavě se prezident vyjádřil i k několika aktuálním celorepublikovým otázkám. Překvapilo ho, že jeho kandidáti na ústavní soudce Josef Baxa a Daniela Zemanová získali ve středu v senátním ústavně-právním výboru malou podporu. Oba jsou podle něho kvalitními kandidáty. Vyjádřil se také k problémům mezi ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Přeje si stabilní armádu, ale vstupovat do případných sporů nebude dřív, než se setká s premiérem Petrem Fialou (ODS). Premiér se s Řehkou a Černochovou dnes setkal na společné schůzce. Podle Fialy setkání ukázalo, že žádný spor není.

Prezident Pavel dnes také novinářům potvrdil, že obdržel žádost Bezpečnostní informační služby (BIS), aby zbavil mlčenlivosti bývalého hradního kancléře Vratislava Mlynáře, který by tak mohl vypovídat v případu vyzrazení tajných informací. Pavlův předchůdce v čele státu Miloš Zeman podle informací Deníku N a Respektu Mynáře mlčenlivosti odmítl zbavit. Pavel je připravený to udělat. "Mohu v principu říct, že jsem připraven ten krok podniknout, protože si neumím představit jediný rozumný důvod, proč by Vratislav Mynář neměl být zbaven mlčenlivosti, aby mohl vypovídat," uvedl Pavel.

Ve sportovním areálu Český mlýn v Jihlavě si odpoledne společně s prezidentem, hejtmanem i primátorem Jihlavy Petrem Ryškou (ODS) a krajským radním Janem Břížďalou (Piráti) mohli vybraní žáci třebíčského a jihlavského gymnázia vyzkoušet štafetový běh. Klání se účastnili žáci, kteří se podílejí na organizaci Běhu pro Paměť národa, jehož hlavním organizátorem je společnost Post Bellum. V Třebíči se běh konal 20. května, v Jihlavě bude 27. května. Tým prezidenta Pavla skončil dnes druhý. Dobrý běh totiž prezidentovi překazila viditelně silná bolest stehen. Nepomohla ani závěrečná přesná střelba na improvizované biatlonové střelnici, kterou soupeření s týmem hejtmana Schreka skončilo.

Večer se prezident v Horáckém divadle v Jihlavě účastní slavnostního udělování Záslužných medailí Kraje Vysočina. Jsou určené pro členy složek integrovaného záchranného systému i civilním osobám, které prokázaly mimořádnou odvahu při záchraně lidského života nebo byly aktéry jiných hrdinských činů.

Návštěva Vysočiny je dvoudenní. V pátek bude prezident na Třebíčsku, kde se chce věnovat i ekologii a zemědělství. Navštíví Jemnici a zemědělské družstvo v Hrotovicích, které provozuje i vlastní bioplynovou stanici a odpadním teplem vytápí několik objektů ve městě včetně školy. Návštěvu prezident zakončí prohlídkou Farmy Kožichovice, která od roku 2019 ve sklenících s rozlohou 3,3 hektaru pěstuje rajčata.

Oficiální návštěvu prezidenta republiky zažil kraj naposledy před čtyřmi lety, když ho v červnu 2019 navštívil Pavlův předchůdce Miloš Zeman. V lednové prezidentské volbě Pavel na Vysočině porazil Andreje Babiše (ANO) ziskem více než 57 procent hlasů.