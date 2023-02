Petr Pavel by chtěl jet na Slovensko v týdnu po své inauguraci

Bratislava - Zvolený český prezident Petr Pavel by chtěl jet návštěvu Slovenska v týdnu po své inauguraci. Řekl to v pátečním rozhovoru se slovenskou agenturu TASR. Slavnostní uvedení do úřadu nové hlavy státu se uskuteční 9. března.

Pavel řekl, že by ho potěšila užší spolupráce se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, která je pro něho v mnohých ohledech inspirativní. O tématech, která by společně mohli prosazovat, s ní ovšem zatím nemluvil, protože se setkali jen krátce minulou sobotu v Pavlově volebním štábu, kam mu slovenská prezidentka přijela osobně poblahopřát k vítězství. "Věřím, že pro to bude příležitost při nadcházející návštěvě Slovenska," řekl příští český prezident.

Ke spolupráci s dalšími zeměmi blízkými Česku Pavel uvedl, že co se týče Maďarska, nemá k němu negativní vztah, a že bude rád, když vztahy s ním budou harmonické. Problém ovšem cítí v názorech konzervativního maďarského premiéra Viktora Orbána, které neodrážejí pohledy ostatních středoevropských zemí. "Jde o podporu Ukrajiny a náš přístup k Rusku, což jsou věci, které mají zásadní dopady," řekl Pavel.

Orbán je známý svým vstřícným postojem vůči Rusku. Dlouhodobě kritizuje sankce, které Evropská unie uvalila na Moskvu kvůli invazi na Ukrajinu. Do sousední země napadené před téměř rokem také odmítá posílat zbraně.

Pavel řekl, že v oblastech, kde se názory Česka a Maďarska rozcházejí, by bylo potřeba podniknout pokus o jejich sblížení. Podotkl, že rozdílné pohledy na některé věci nemusejí znamenat, že by se dvě země měly na sebe dívat s nepřátelstvím.

Spolupráci v rámci Visegrádské skupiny, tedy Česka, Slovenska, Maďarska a Polska, by Pavel nevzdával, protože se zakládá na principech, které jsou relevantní i v současnosti. Připouští však, že spolupráce nebude jednoduchá vzhledem k rozdílným postojům k základním otázkám, jako je podpora demokracie nebo přístup k Rusku, v jednotlivých zemích.

Příští český prezident dal najevo pochopení pro nekompromisní postoje Polska k Rusku. "Jejich historická zkušenost je nepopiratelná a myslím si, že v Polsku není nikoho potřeba přesvědčovat o hrozbě pocházející z Ruska," uvedl Pavel v reakci na výrok polského prezidenta Andrzeje Dudy, který řekl, že je připravený postavit novou železnou oponu, pokud se bude muset zabývat agresivním státem za východní hranicí.