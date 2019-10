Petr Očko: Na MSV poprvé pod jednou národní střechou

Podpora digitalizace a inovací jsou prioritami Ministerstva průmyslu a obchodu. Jejich naplnění se děje v rámci nových strategických dokumentů – zejména Inovační strategii 2019–2030 nebo strategie Digitální Česko. Mnoho opatření se už uvádí do praxe, například zpřehlednění systému daňových odpočtů na výzkum a vývoj, nový systém investičních pobídek mířících na podporu i menších firem a projektů s vysokou přidanou hodnotou či zcela nový program TREND zaměřený na podporu projektů vývoje v oblasti nejprogresivnějších technologií.

Předpokladem úspěšného naplnění vize České republiky jako inovačního lídra je rozvoj vzdělávacího systému, třeba v oblasti technického vzdělávání. I proto MPO intenzivně spolupracuje s vysokými školami. S ČVUT v Praze jsme vyhlásili studentskou soutěž o nejlepší návrh 3D tištěné sochy z recyklovaného PET materiálu. Tématem byla „Digitální továrna“, která je spolu s Průmyslem 4.0 mottem letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Soutěž vyhrál koncept Kaleidoscope od studentky Technické univerzity v Turecku Ekin Ünlü, zaujal tvarem a interaktivitou. Vítěznou práci nyní představujeme v České národní expozici na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Vznikl také časosběrný dokument, který zachycuje dosavadní „život“ 3D Kaleidoscopu. 3D socha bude vydražena a výtěžek půjde na rozjezd studentského start-upu. Aukce se uskuteční během slavnostního galavečera na Hvězdárně Brno.

I touto akcí přispíváme k plnění cílů koncepce „Digitální ekonomika a společnost“ a pilíře „Chytrý marketing“, který je součástí Inovační strategie 2019–2030. Chceme dokázat, že Česká republika je zemí pro budoucnost, The Country For The Future. Pod touto národní identitou se na MSV uskuteční celá Česká národní expozice. Poprvé pod jednou národní střechou nabídne služby firmám třináct státních organizací, které podporují tuzemský byznys. Věřím, že si tuto jedinečnou akci nenecháte ujít.

Autor je náměstkem pro digitalizaci a inovace na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR